TikTok中美協議將達成 美國TikTok用戶怎麼看

（德國之聲中文網）本周一，白宮就中美TikTok交易協議披露了更多的細節。

通過成立合資企業規避國家安全難題

白宮官員表示，作為交易的一部分，美國商業軟件公司甲骨文將獲得TikTok的內容推薦算法的副本的授權。而此前，甲骨文就管理著TikTok收集的大量美國用戶數據。獲得授權後，甲骨文將根據美國用戶的數據對TikTok的算法進行重新訓練，甲骨文會擔任該公司的“安全提供商”，負責監督算法的運行方式、應用程序的更新方式以及美國人的數據存儲方式等。

甲骨文和私募股權公司Silverlake等將成立一家新的美國合資企業，接管TikTok在美國的運營。上周日(9月21日)，特朗普總統在接受福克斯新聞頻道《周日簡報》采訪時，點名甲骨文公司的拉裡·埃裡森、戴爾科技創始人邁克爾·戴爾以及魯珀特·默多克媒體帝國繼承人拉克蘭·默多克作為投資人參與了這筆交易。

本周一，一位匿名白宮高級官員向NPR表示，美國政府不會入股TikTok或在董事會佔有一席之地。而這項交易是符合美國和中國法律的妥協方案。

美國中小企業家表示歡迎

在德州經營市場營銷公司的簡·林恩(Jen Lynn)在接受采訪時對記者表示自己松了一口氣。

“對我們的很多客戶來說，TikTok是最好的營銷平台，如果你不做TikTok,那就是放棄了現在最容易獲客的平台。所以當去年眾議院通過法案的時候，我和我的客戶都非常緊張。失去TikTok這個平台，我毫不誇張地說，有些人的生意就做不下去了。”

簡從事市場營銷近二十年，曾經為許多跨國企業工作過，目前她成立了主要服務本地中小企業的公司，替他們在不同的社交平台上投放廣告。

根據簡的經驗，在亞馬遜，谷歌，Facebook等平台上購買廣告的費用這幾年逐漸增加，許多中小企業因為毛利率偏低而無法承擔這麼高昂的營銷費用。如果和網紅合作推廣的話，Instagram平台上的許多網紅雖然粉絲數量很高，但是粉絲的參與度偏低，廣告很難轉化成實質上的銷售，而使用TikTok平台則更容易獲得新的客戶，為企業降低獲客成本。

“TikTok的算法非常好，在這個平台上面，形成了許多小的社群，有同樣愛好的人在這個社群裡面互相關注，互相留言，互相點贊。即使是沒有幾個粉絲的新人，只要你主動和人互動，去留言，去點贊，也可以獲得算法的推薦，能夠獲得很可觀的流量”，簡在采訪中對TikTok平台贊不絕口。

在她的指導下，她的客戶在TikTok平台創立賬號，發布內容，並且和同一領域的博主互動，都取得了不錯的成績。

“有一家咖啡店，他們做的咖啡非常漂亮，有拉花，還可以額外加棉花糖，曲奇餅干這些料，但是因為地理位置不太好，所以開業頭一年生意很差。利用TikTok發布內容，並且主動要求本地博主來店內品嘗之後，他們現在已經吸引了不少本地的粉絲，每次他們出新產品，粉絲都會特意排隊來品嘗。”

她向記者表示，自己對於TikTok所涉及的中美政治議題並不夠了解，也因為無法給出合適的評論。但她認為現階段因為關稅等原因，在美國做生意的難度很大，能夠持續使用TikTok這樣的平台對中小企業主非常有幫助。

早在去年3月，美國美國眾議院以壓倒性多數通過一項法案，要求TikTok必須被出售，否則將被下架時，TikTok首席執行官周受資就反復多次表示TikTok給小型美國的企業主帶來許多好處，並警告說，如果TikTok在美國被下架，將造成創作者和小型企業數十億美元的損失。

根據TikTok自己發布的數據，美國的中小企業主通過使用TikTok平台，使得美國的CDP增加了240億美金。

TikTok網紅希望有機會避開政治性內容

曾在投資銀行等機構工作過的格裡戈(Greg)在TikTok上有一個專門分享投資經驗的賬號。“有一萬左右的關注，還有幾條視頻有超過一千個點贊”，他有些自豪地說。他對於投資股票和虛擬貨幣等有自己獨特的理解，也不吝分享，因此吸引許多關注和點贊。

談到美國和中國正在就收購TikTok達成協議，他表示，作為TikTok的用戶，他希望算法可以根據用戶的喜好進行推送，而不要自動推送政治議題，特別是有爭議性的政治議題。

“過去的半年吧，我越來越多刷到政治類的話題。比如我自己是從來不會看Fox News的，但每天至少有四五次，我會刷到和Fox News有關的內容，我也經常刷到極右翼的政治觀點。我每次看到這樣的內容，我都不會細看，立刻就往上刷過去了。我不知道是不是中國想要推送這樣的內容給我，但我希望新的算法可以知道我的喜好，不要推送這些內容給我。”

皮尤研究中心於2024年3月進行的一項調查結果顯示美國的社交媒體經常是網民們就政治政策進行辯論的平台。根據當時的調查，X是人們關注政治的首選平台，TikTok則次之。36%的TikTok用戶表示關注政治動態或者政治問題是他們使用這個平台的原因。

Facebook和Instagram用戶則較少關心政治。

但格裡戈認為現在美國社會討論的政治內容都過於極端和分裂，人們專注於因為政治觀點的不同而吵架，而非提出有建設性的意見讓大家生活得更好。“我現在什麼新聞媒體都不看，都是有傾向性的，都不可信”，他告訴記者，他亦希望未來的新的TikTok的算法能給他多推送一些積極的，有趣的，讓他看了會覺得輕松的內容。

擔心新的算法也會被審查

在德州就讀博士學位的中國留學生文森特·周(Vincent Zhou)則擔心即使美國公司控制了TikTok在美國的運營，TikTok上的內容依然逃不開被審查。

此前眾議院通過的TikTok禁令最主要的依據是出於國家安全上的考量，擔心TikTok的中國母公司字節跳動會把美國用戶的敏感信息分享給中國政府，亦擔心中國政府能通過算法控制並審查美國用戶能接觸到的信息。

TikTok在2022年曾經承認其監視了三位美國《福布斯》雜志科技記者和一位英國《金融時報》記者的使用數據並將其數據與中國方面分享。

周同學讓記者仔細閱讀字節跳動發布的公告：“公告上寫了，將按中國法律要求推進，讓TikTok美國公司繼續服務好美國用戶。但是也沒有寫會如何保護美國用戶的數據。所以是不是被美國公司收購了之後，這個concern（顧慮）依然會存在？”

他還講到了近期吉米·金摩（Jimmy Kimmel）的深夜節目被“無限期”停播(9月23日已經恢復播出)，網絡上也有人因為不滿意其他網民針對查理·柯克（Charlie Kirk）遇害事件發表的言論而進行舉報，這讓他擔心，在這樣的大環境下，即使美國公司控制了TikTok的算法，依然會對推送內容進行審查。

周同學喜歡在線上和線下討論政治議題，並參加了不少與政治有關的抗議活動。他表示自己對於TikTok是否會對內容進行審查最為看重。“我離開中國的一個原因就是很多話都沒辦法說出來，說了就會被刪掉，有時候怕被封號，就不說了。這種感覺很壓抑。我希望大家在美國還是可以自由發言的，哪怕是我完全不同意的那種，就暢所欲言。我希望TikTok上不會出現說了一個詞就被封號這種情況吧。”

