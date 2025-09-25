凶猛松鼠出沒！舊金山灣區至少2人遇襲 「鮮血直流」慘掛急診

美國舊金山灣區聖拉斐爾市（San Rafael）近日有一隻凶猛的松鼠亂竄，會突然跳到人類身上又咬又抓，至少已有兩人遭攻擊送醫掛急診，居民正在提高警戒。

美聯社報導，當地居民赫布萊克（Joan Heblack）告訴美國廣播公司（ABC）旗下KGO-TV電視台，她在聖拉斐爾市盧卡斯谷（Lucas Valley）街上散步時，一隻松鼠突然竄出攻擊她的腿部，用爪子抓傷並咬傷她。

赫布萊克說：「牠咬住我的腿，尾巴還在空中搖擺。我想著『快把牠弄走，滾開！』」

另一名民眾坎波伊（Isabel Campoy）也說，她走在同個區域時也遭到攻擊。她說，這隻松鼠從地面跳到她臉上，最後停在她的手臂，導致她手上鮮血直流。

KGO-TV電視台報導，這兩名女子都前往急診室就醫。

現在，提防松鼠出沒的公告已經貼出，警告居民這隻松鼠可不是鬧著玩的，已有超過5人遭這隻「非常凶狠的松鼠」攻擊，而且還會「神不知鬼不覺冒出」。

加州動物收容所馬林人道協會（Marin Humane）成員布羅克（Lisa Bloch）表示，自9月中旬以來，他們尚未接獲松鼠攻擊事件的通報，如果這隻松鼠再度冒出，馬林人道協會將與加州合作，協助將這隻動物移除。

她說：「我們之前也看過這種情形。幾乎每次出現這種行為，都與人類餵食動物有關。」好消息是，還好松鼠不是狂犬病的傳染媒介。布羅克提醒，民眾千萬不要餵食野生動物。