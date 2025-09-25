川普有望10月底訪日　美國務院：他意願強烈

「日本經濟新聞」今天引述外務省（相當於外交部）幹部報導，美國與日本政府正在協調美國總統川普10月底訪問日本，時間點可能落在韓國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會之前。

韓國將10月31日到11月1日於慶州舉辦APEC高峰會議。

而川普如果訪日，屆時可能與日相石破茂的繼任者會面。身兼日本自民黨總裁（黨主席）的石破茂已宣布將辭去總裁。而日本國會將在10月4日的自民黨總裁選舉過後，透過首相指名選舉選出新任日相。

石破茂今年2月訪美時，邀請川普（Donald Trump）正式訪日。川普此行若成真，將是他第二個任期開始後，首度出訪日本。

對此，美國國務院副發言人修斯頓（MignonHouston）美東時間24日接受日經訪問時表明，「聽說川普訪問日本的意願強烈，這也是（美國）與日本長年關係的象徵」。

她也說道，「這也象徵著印太地區的對日關係以及戰略，被定位為優先事項」。

至於川普是否在APEC峰會之前訪日，修斯頓僅說，「不推測…不管是否訪問（日本），日本都是印太地區安全保障、穩定、繁榮的基礎」。

川普有望配合APEC行程，首度在第二個任期上路後與中國國家主席習近平在韓國召開場邊川習會。「日本經濟新聞」指出，以日本的角度而言，川普若在APEC峰會前訪日，也能先跟美方溝通對中政策。

另外，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）今年7月底已經表明，川普即將出席10月下旬在吉隆坡召開的東協相關領袖會議。馬來西亞目前是東南亞國家協會（ASEAN）的輪值主席國。