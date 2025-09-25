舒默：川普取消會談 須負政府關門全責

美國聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默今天表示，由於總統川普取消與民主黨領袖原定於本週稍晚舉行的會議，若政府停擺，責任將由川普全權承擔。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普（Donald Trump）今天在自己社群平台發文表示，不再打算與舒默及聯邦眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）會談，討論9月30日預算截止前的政府資金僵局。

數小時後，舒默（Chuck Schumer）召開記者會，直指「川普正在導致政府關門」，並說川普「正朝這個方向大步前進，而且心知肚明會被追究責任」。

數週來，民主黨領導階層始終強調，共和黨必須與他們協商，才能取得足夠民主黨票數通過相關法案。

川普在貼文中說：「少數黨激進左派民主黨人提出不切實際且荒唐的要求，以此作為維持國家正常運作的交換條件；我審視細節之後決定，與這些國會領袖的會談不可能有任何成果。」

舒默在記者會中說：「這不是美國人民所期待或應得的。」他並嘲諷說：「川普連與民主黨協商預算案都做不到。好一個談判高手。這類會議，每一位總統都必須召開，但他卻選擇退出。」

國會議員上週皆已離開華府。此前，參院未能通過眾院批准的共和黨短期支出法案，也未通過民主黨版本中包含數十億美元醫療議題預算的支出案，導致兩項法案均無法推進。

共和黨人主張，短期法案有助於爭取時間，以敲定全年度預算。然而，3月間為維持政府運作而投下關鍵票數的民主黨人如今則強調，此刻應全力爭取醫療政策優先權。

舒默表示：「我們民主黨隨時準備為國家及全體美國人攜手合作，確保政府正常運作，但川普卻一再逃避自己作為總統的責任。」針對川普說民主黨推動激進議程，舒默直呼：「真的嗎？真的嗎？請告訴美國人民，保障美國人的醫療照顧到底有什麼激進？」