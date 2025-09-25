聽新聞
同珠寶店2年內被搶第2次！加州20多人強盜團洗劫3千萬元珠寶 已逮捕7嫌
警方向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，一群由近25人組成的集團本週在加州聖雷蒙（San Ramon）洗劫1家珠寶店，搶走估計價值約100萬美元（新台幣3038萬元）商品。
聖雷蒙警方表示，目前已有7名嫌犯被拘留，部分珠寶已追回。
警方指出，這夥搶匪攜帶至少3把槍械，於22日下午闖入City Center Bishop Ranch購物中心的海勒珠寶店（Heller Jewelers）。
舊金山ABC7電視台取得的監視器畫面顯示，一群蒙面歹徒衝入店內，用鐵撬等器具砸碎展示櫃，隨後被自動上鎖的門困在店內。1名歹徒朝門開槍後，眾人逃至商場代客泊車區的6輛車逃逸。
這已是海勒珠寶店兩年來第2次遭遇重大劫案。2023年聖派屈克節（St. Patrick's Day）時，有7名蒙面歹徒闖入店內，搶走價值110萬美元珠寶。當時，由於1支被盜勞力士手錶內藏有GPS追蹤器，嫌犯最終落網。
購物中心拒絕就此劫案向ABC新聞發表評論。
聖雷蒙警局警官畢斯特羅（Mike Pistello）告訴ABC7：「歹徒闖進去時，基本上已完全控制了店面，把能拿的珠寶都掃光。」
警方追逐6輛逃逸車輛，但因歹徒車速超過時速160公里，最後基於公共安全考量放棄追捕。
截至目前，警方已逮捕7名涉嫌犯案者，其中包括1名未成年人。嫌犯年齡介於17至31歲之間，警方懷疑他們可能與舊金山灣區其他類似搶案有關。
畢斯特羅說：「這不是他們第一次幹這種事。」
警方指出，目前已追回部分珠寶與兩把作案槍械，但未提供更多嫌犯細節。
