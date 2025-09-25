美政府關門倒數7天！白宮預告「不採留職停薪」 準備永久裁員

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普拒絕與參眾兩院少數黨領袖見面協商預算，聯邦政府面臨在10月1日關門的危機。路透
美國總統川普拒絕與參眾兩院少數黨領袖見面協商預算，聯邦政府面臨在10月1日關門的危機。路透

政治新聞網站POLITICO報導，美國政府面臨關門危機之際，白宮預算辦公室（OMB）下令各部會準備「裁員計畫」（Reduction-in-Force），若政府停擺，將不再只是暫時休假，可能會面臨永久裁員。此舉形同打破過去數十年政府停擺、員工僅留職停薪的慣例。

美國國會若無法在9月30日前通過撥款法案或臨時資金延長案，政府將於10月1日起正式關閉部分部門。如今期限將至，共和黨又提出延長撥款案，希望讓聯邦政府運作至11月21日，此次民主黨展現強硬立場，參眾兩院少數黨領袖致信美國總統川普盼對話協商，但川普24日已回絕。

根據POLITICO取得內部備忘錄，OMB要求各部會列出哪些計畫會因經費中斷而停擺，且沒有其他資金可支應，並針對這些項目擬定「永久裁員」方案，而不只是讓員工暫時休假。備忘錄強調，沒有強制撥款支持的計畫，將首當其衝。

報導指出，這種做法，跟過去數十年處理政府停擺的方式大不相同。以往大多是暫時休無薪假，一旦國會表決同意重啟政府並恢復經費，員工即可復工。這次OMB主任佛特（Russ Vought）明確把「永久裁員」作為與民主黨談判的槓桿。

