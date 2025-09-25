影／白宮推出「總統星光大道」 唯獨拜登被「自動簽名機」取代

白宮24日展示橢圓辦公室外的「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），可見到川普自己與歐巴馬等歷任美國總統的肖像，但唯獨缺少前總統拜登。

國會山報報導，白宮工作人員及社群帳號發布的影像顯示，歷任總統肖像皆以金色相框裝裱，唯獨拜登的照片是以一張「自動簽名機」（autopen）書寫拜登姓名的照片取代。

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

連結：https://x.com/MargoMartin47/status/1970899400487539065

自動簽名機可以用來代替總統親筆簽名，以便處理官方文件，歷任總統均有使用，但川普及其盟友一直執著於拜登使用自動簽名機，藉此質疑他任內的認知能力，以及是否由其他幕僚代為做出重要決策，例如赦免案或其他事務。拜登本人及曾在美國眾議院委員會作證的前幕僚均強烈反駁，表示拜登確實親自做出決策。

川普本月稍早接受保守派媒體《每日電訊》（The Daily Caller）專訪時，就曾提到這幅自動簽名筆肖像。拜登發言人尚未立即回應。