《吉米夜現場》復播 收視衝626萬創紀錄 開場獨白YouTube破千萬點閱

美國知名深夜脫口秀主持人吉米金幕（Jimmy Kimmel）因為評論保守派人士柯克（Charlie Kirk）遇害一事，引發爭議並在川普政府壓力下遭迪士尼短暫停播，但他周二晚間重返螢幕。根據尼爾森初步數據，當晚吸引到約626萬電視觀眾收看，遠高於今年第2季平均收視率的180萬人，即便全美有大約五分之一地區未能轉播該節目，仍創下節目新高。

在網路上，金莫回歸的開場獨白也掀起熱潮，《吉米夜現場》官方YouTube頻道短短16小時便突破1,500萬次觀看，刷新他的個人紀錄。

金莫在近30分鐘的獨白中一度哽咽，澄清自己無意拿一位年輕人被謀殺的悲劇開玩笑。他說，先前的發言被誤解，導致爭議；並批評川普政府打壓喜劇演員與媒體，聲稱「政府威脅要讓一位總統不喜歡的喜劇演員沉默，是反美行為」。他同時盛讚柯克遺孀在追思會上公開原諒嫌犯，展現寬容，呼籲觀眾拒絕讓政治人物主導言論。

知情人士透露，迪士尼高層已在準備應對川普政府可能的報復。

川普則在節目播出前於Truth Social發文痛批：「我不敢相信ABC假新聞讓金莫重拾工作！⋯⋯讓金莫在爛收視裡爛掉吧。」

此次風波起因於聯邦通信委員會（FCC）主席卡爾批評金莫9月15日節目言論。他上周在一檔播客中暗示，FCC可能對播放金莫節目的地方台執照採取行動。在那集節目裡，金莫譏諷MAGA群體拼命想把槍手描繪成與他們不同的人，還嘲笑川普的哀悼方式「像四歲孩童哀悼金魚」。