快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

《吉米夜現場》復播 收視衝626萬創紀錄 開場獨白YouTube破千萬點閱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
《吉米夜現場》23日復播，電視收視與YouTube點閱雙雙創紀錄。美聯社
《吉米夜現場》23日復播，電視收視與YouTube點閱雙雙創紀錄。美聯社

美國知名深夜脫口秀主持人吉米金幕（Jimmy Kimmel）因為評論保守派人士柯克（Charlie Kirk）遇害一事，引發爭議並在川普政府壓力下遭迪士尼短暫停播，但他周二晚間重返螢幕。根據尼爾森初步數據，當晚吸引到約626萬電視觀眾收看，遠高於今年第2季平均收視率的180萬人，即便全美有大約五分之一地區未能轉播該節目，仍創下節目新高。

在網路上，金莫回歸的開場獨白也掀起熱潮，《吉米夜現場》官方YouTube頻道短短16小時便突破1,500萬次觀看，刷新他的個人紀錄。

金莫在近30分鐘的獨白中一度哽咽，澄清自己無意拿一位年輕人被謀殺的悲劇開玩笑。他說，先前的發言被誤解，導致爭議；並批評川普政府打壓喜劇演員與媒體，聲稱「政府威脅要讓一位總統不喜歡的喜劇演員沉默，是反美行為」。他同時盛讚柯克遺孀在追思會上公開原諒嫌犯，展現寬容，呼籲觀眾拒絕讓政治人物主導言論。

知情人士透露，迪士尼高層已在準備應對川普政府可能的報復。

川普則在節目播出前於Truth Social發文痛批：「我不敢相信ABC假新聞讓金莫重拾工作！⋯⋯讓金莫在爛收視裡爛掉吧。」

此次風波起因於聯邦通信委員會（FCC）主席卡爾批評金莫9月15日節目言論。他上周在一檔播客中暗示，FCC可能對播放金莫節目的地方台執照採取行動。在那集節目裡，金莫譏諷MAGA群體拼命想把槍手描繪成與他們不同的人，還嘲笑川普的哀悼方式「像四歲孩童哀悼金魚」。

川普 吉米 迪士尼

延伸閱讀

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

槍手朝ICE開火 川普：極左民主黨妖魔化執法人員

川普政府挺米雷伊 擬供阿根廷6000億元貨幣互換額度

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

相關新聞

美政府關門倒數7天！白宮預告「不採留職停薪」 準備永久裁員

政治新聞網站POLITICO報導，美國政府面臨關門危機之際，白宮預算辦公室（OMB）下令各部會準備「裁員計畫」（Redu...

影／白宮推出「總統星光大道」 唯獨拜登被「自動簽名機」取代

白宮24日展示橢圓辦公室外的「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），可見到川普自己與歐巴...

《吉米夜現場》復播 收視衝626萬創紀錄 開場獨白YouTube破千萬點閱

美國知名深夜脫口秀主持人吉米金幕（Jimmy Kimmel）因為評論保守派人士柯克（Charlie Kirk）遇害一事，...

演說遇上電扶梯、提詞機和音響都故障 川普：要求聯合國調查

美國總統川普日前於聯合國大會發表演說，卻碰上電扶梯、提詞機和音響都發生故障的問題，川普24日表示，這不是巧合，而是聯合國...

美聯邦政府恐關門 川普不願與民主黨領袖見面

針對民主黨國會領袖寫信給美國總統川普要求見面，川普24日做出回應，指他認為現在見面，不會有任何成效，唯有民主黨國會領袖以...

槍手朝ICE開火 川普：極左民主黨妖魔化執法人員

美國再爆發槍擊事件，一名槍手在德州達拉斯向移民及海關執法局（ICE）的辦公處開火，導致1死2傷，美國總統川普24日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。