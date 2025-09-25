演說遇上電扶梯、提詞機和音響都故障 川普：要求聯合國調查

美國總統川普日前於聯合國大會發表演說，卻碰上電扶梯、提詞機和音響都發生故障的問題，川普24日表示，這不是巧合，而是聯合國有人蓄意破壞，川普將寄信給聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），要求他們立即做調查。

川普23日於聯合國大會發表演說，但卻發生三次故障，包括川普與第一夫人梅蘭妮亞搭乘電扶梯前往開會大廳，電扶梯卻突然停止、川普開始發表演說時，提詞機也發生故障，以及川普演講時，音響系統沒有聲音，導致現場多人聽不清楚川普的演說。

川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上稱這是3起非常險惡的事件，並指控這並非巧合，而是背後有人為操作，是來自聯合國的蓄意破壞；川普說，造成破壞的人應該為此感到羞愧。

川普說，他擬把他做出的指控複製一份給古特雷斯，並要求立即做調查。

川普說，所有對著電扶梯的監視器錄影應該都有保存好，尤其是對著緊急停止按鈕的影像；川普說，美國特勤局也會加入調查。