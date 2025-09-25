槍手朝ICE開火 川普：極左民主黨妖魔化執法人員

美國再爆發槍擊事件，一名槍手在德州達拉斯向移民及海關執法局（ICE）的辦公處開火，導致1死2傷，美國總統川普24日表示，槍手在彈殼上刻有「反ICE」的文字，並批評槍擊事件是源於極左派民主黨不斷妖魔化執法人員。

川普24日向所有民主黨人喊話，要求他們停止對ICE和執法人員使用煽動性的語言。

根據美聯社（AP）報導，一名槍手24日向ICE設施開火，造成一名拘留者死亡，另外兩名人員受傷，最後舉槍自裁。

川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他已經聽取槍擊事件的相關簡報，指槍手在彈殼上刻有「反ICE」的文字；川普形容槍手的行為非常卑劣。

川普說，ICE的探員只是在盡他們的責任，把最糟糕的罪犯驅逐出國，但他們現在卻面對前所未見，來自瘋狂極左派的威脅、暴力和攻擊。

川普說，這樣的暴力事件正是極左派民主黨不斷妖魔化執法人員、要求撤除ICE，並把ICE比作納粹的結果。

川普說，在柯克（Charlie Kirk）遭到暗殺之後，極左派的恐怖分子必須被制止；川普說，川普政府已經宣布將極左反法西斯運動「Antifa」列為恐怖組織，他也預計在本周簽署行政命令來瓦解這些國內恐怖主義網絡。

川普說向民主黨人喊話，要求他們立即停止對ICE和執法人員使用煽動性的語言。

川普說，川普政府完全支持執法部門、強大的邊境、保衛美國國土、驅逐暴力的非法移民罪犯，同時根除左派的國內恐怖主義。