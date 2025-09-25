美聯邦政府恐關門 川普不願與民主黨領袖見面

針對民主黨國會領袖寫信給美國總統川普要求見面，川普24日做出回應，指他認為現在見面，不會有任何成效，唯有民主黨國會領袖以嚴肅的態度看待國家的未來，他才會開放見面。

美國國會今年3月在民主黨的幫忙之下通過延長撥款案，把聯邦政府的預算延至9月30日，避免聯邦政府關門；如今期限將至，共和黨又提出延長撥款案，希望讓聯邦政府運作至11月21日，不過民主黨展現出更為強硬的立場。

雖然眾議院日前以217票比212票通過延長撥款法案，將法案送入參議院，但共和黨在參院的席次優勢不大，若想順利過關，恐面臨挑戰。

Politico日前報導指出，參眾議院的民主黨都堅持，若沒有跨黨派的對話，他們不會同意任何撥款；民主黨也要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼。

為此，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前寫信川普要求見面，希望能協調出共識。

川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上做出回應，指他在看過極左派民主黨的要求之後，判斷與民主黨國會領袖見面不會有任何成效。

川普指出民主黨威脅要關閉聯邦政府，並指控民主黨要求逾一兆美元的預算支出，以繼續提供非法移民醫療保健，且逼迫納稅人要繼續資助未成年的變性手術；川普也指控民主黨希望繼續讓死者領取醫療補助、支持男性參與女性運動，同時讓非法移民的罪犯從美國納稅人手上竊取數十億美元的救濟金，還想再次向世界開放美國邊境。

川普說，極左派民主黨的觀點和政策正是他當選總統的推手，讓他得以在7個搖擺州中獲得勝選，還贏得多數票；川普說，從民主黨寫得信來看，民主黨人尚未理解到這件事。

川普說，民主黨企圖取消他簽署入法的「偏遠弱勢醫院基金」；川普形容民主黨已經失去方向、不明白什麼是「美國優先」或者「讓美國再次偉大」的真諦。

川普說，選民投票給常識（common sense），也是共和黨和川普所支持的精神；川普說，只要民主黨嚴肅看待國家的未來，他樂於和他們見面。

川普說，我們必須讓政府繼續運作下去，而不是挾持美國公民作為人質；川普說，只要民主黨同意這封信的原則、務實看待國家擁護的主張，他才會同意見面；川普呼籲民主黨人必須做好他們的工作，並向民主黨喊話，稱現在是由他們來做出決定。