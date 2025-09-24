澤倫斯基聯大演說 警告若不阻止普丁恐有更廣泛戰爭

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基24日在聯合國大會演說。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基24日在聯合國大會演說。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基24日在聯合國大會總辯論演說，表示烏克蘭與俄羅斯沒有停火是因為俄國拒絕，也警告若不阻止俄國總統普丁，他將繼續將戰爭推得更廣更深，現在行動的責任在各國領袖身上。

英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基說，國際法要發揮完整作用，必須有「強大的朋友」願意支持，此外若無武器也不行，安全保證要靠「朋友和武器」達成。

他並指，因為國際機構虛弱，「這場瘋狂」才會繼續。他提及俄國最近對波蘭和愛沙尼亞領空的攻擊，表示就連加入北約也不見得自動將獲得安全，此外摩爾多瓦恐受到俄國影響，全球對此回應不足。他說，現在阻止普丁比以後各國試圖保護自己免於俄國威脅更划算。

對人工智慧（AI）和無人機等武器，澤倫斯基說，世界正經歷人類史上最具毀滅性軍備競賽，需要制定AI相關全球規則

澤倫斯基並形容23日與美國總統川普舉行「良好」會晤，並說儘管重視美國的支持，最終和平取決「我們所有人」。

