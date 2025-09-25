川普政府挺米雷伊 擬供阿根廷6000億元貨幣互換額度
美國財政部長貝森特今天表示，華府正與阿根廷商談設立貨幣互換機制，好讓阿根廷可動用200億美元（約新台幣6000億元）資金。阿根廷披索兌美元匯價應聲大漲逾2%。
法新社報導，阿根廷右翼總統米雷伊（JavierMilei）的政黨本月7日在最大省分布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）的議會選舉敗給中間偏左的貝隆派（Peronist）政黨後，阿根廷披索大幅貶值。米雷伊如今尋求在期中選舉前穩定金融市場。
米雷伊是美國總統川普（Donald Trump）在拉丁美洲的重要盟友。川普昨天在紐約的聯合國大會（UNGeneral Assembly）場邊表示，美國會協助阿根廷。他和貝森特（Scott Bessent）昨天也與米雷伊碰面。
貝森特今天在社群媒體平台X發文表示：「美國財政部現正和阿根廷官員協商與央行建立200億美元的貨幣互換機制（swap line）。」他還說美國也準備好購買阿根廷發行的美元公債。
貨幣互換機制是兩國中央銀行以約定匯率在特定期間內互換貨幣的交易。貝森特的發言一出，阿根廷披索兌美元匯價應聲勁揚2.4%至1333.90披索。
米雷伊隨後也感謝川普和貝森特給予的「支持和信心」。
