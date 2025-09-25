馬斯克白忙一場？政府效率部回聘數百員工

美國總統川普回鍋白宮後成立政府效率部（DOGE），並在特斯拉執行長馬斯克主導大砍聯邦政府規模，數百人遭解除職務。不過，美聯社23日披露，這場號稱能節省數十億美元的縮編行動，近期掀起回聘潮，數百名員工收到復職通知，而且還爆出辦公室未能及時搬遷，讓政府支付大筆額外租金，最終埋單的仍是納稅人。

美聯社取得的聯邦總務署（GSA）內部備忘錄顯示，該機關19日已對數百名員工發出復職通知，要求當周結束前回覆，接受復職者須在10月6日前返工。這些員工自3月起被迫離開，但部分人因行政程序而持續領薪，等同於享有長達七個月的帶薪假。

前GSA不動產官員貝克直言，DOGE激進的縮編行動讓各機關「支離破碎、人手不足」，如今不得不緊急「止血」。這波回聘並非特例。美國國稅局、勞工部與國家公園管理局，近期也都相繼召回被裁員工，凸顯DOGE削減計畫過於倉促。

另一個爭議焦點是GSA龐大的不動產處置計畫。DOGE原先鎖定7500份租約中近一半要終止，還計畫出售數百棟聯邦大樓，聲稱能節省數十億美元。但實際上，因人力混亂、執行草率，導致131份租約到期時政府仍未搬離，必須繼續支付高額使用費，讓房東無法出租給其他租客。

DOGE原本對外宣稱單靠取消租約即可節省4.6億美元，但是根據7月最新數字卻下修至1.4億美元，效益大打折扣。