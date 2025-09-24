達拉斯移民暨海關執法局設施傳槍擊3傷 嫌犯自戕亡

快訊

中央社／ 達拉斯24日綜合外電報導

美國達拉斯一處聯邦移民海關執法局（ICE）辦公室今天發生槍擊案，據當地媒體報導，事件造成3人受傷。

路透社報導，警方表示，案發地點位於達拉斯西北區，約於當地時間上午7時30分接獲報案後趕赴現場。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X上表示，這起案件造成多人傷亡，兇嫌已因自我開槍身亡。

根據當地美國廣播公司（ABC）新聞聯播網WFAA引述消息來源指出，嫌犯的遺體在附近一棟建築物的屋頂上被發現。

ICE代理局長里昂（Todd Lyons）向CNN表示，初步資訊顯示兇嫌「疑似為狙擊手」。

部分媒體報導受害者傷勢嚴重，情況危急。

針對本案，ICE發言人與達拉斯警方尚未立即回應路透社的查詢。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

