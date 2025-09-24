「你不配」！逾七成美國人說川普不應獲諾貝爾和平獎
美國總統川普不斷宣稱自己應該得到諾貝爾和平獎，但最新民調顯示，逾七成美國民眾並不認同。不過，前總統歐巴馬2009年獲頒這項殊榮後，六成民眾也認為他不應獲獎。
華盛頓郵報與益普索（Ipsos）在9月11-15日訪調2,513名美國成年人，發現76%美國民眾認為川普不配獲得諾貝爾獎，僅22%認為他應該獲獎。其中，六成受訪者對川普處理俄烏戰爭的方式，給予負面評價，58%不認同他處理以哈戰事的作法。
然而，前總統歐巴馬在2009年獲頒諾貝爾和平獎殊榮時，民調顯示有54%民眾認為他不配獲獎。而在他獲獎之後，輿論對此更加質疑，據蓋洛普和USA Today聯合民調，61%認為歐巴馬不應獲獎。
川普對獲頒諾貝爾和平獎渴望已久，近月來更提高聲量。川普周二（23日）在聯合國大會發表演說時，重申自己結束全球七場戰爭。但川普能否獲獎，取決於挪威諾貝爾委員會的五名成員，其中至少三人曾對他公開批評。
