女承父志贏亞利桑那州補選 前進國會捍衛民主黨席次

中央社／ 鳳凰城23日綜合外電報導

美國亞利桑那州南部選民今天投票選出阿德麗塔．葛里哈瓦（AdelitaGrijalva）接替她已故父親、擔任該州聯邦眾議員逾20年的進步派民主黨人勞爾．葛里哈瓦（Raul Grijalva）的席次。

美聯社報導，阿德麗塔．葛里哈瓦擊敗共和黨候選人布提雷斯（Daniel Butierez），將代表這個從育馬（Yuma）延伸至土桑（Tucson）、並幾乎涵蓋亞利桑那州與墨西哥邊境全長的選區。

初步計票結果顯示，阿德麗塔．葛里哈瓦的票數是她共和黨對手的兩倍多。這場決定性的勝利將使她成為首位在國會代表亞利桑那州的拉丁美洲裔女性。

這個席次是民主黨在藍區中仍需保住的兩個空缺席次之一，以避免共和黨在眾院進一步擴張優勢。

阿德麗塔．葛里哈瓦今天深夜在社群平台X上發文感謝選民，表示他們共同創造了歷史：「現在，讓我們開始工作吧。」

在父親於今年3月辭世後不久，阿德麗塔．葛里哈瓦便從皮馬郡（Pima County）郡政委員會退休，並投入國會議員競選。她今天表示，父親是她投身公職的啟發，也是環保人士、生育權與移民權倡議者，以及追求正義與平等的LGBTQ+組織者之間的一位團結性人物。

她透過聲明表示：「50年後，那場運動在我們所有人心中依然活躍且茁壯。這場勝利屬於人民。」

阿德麗塔．葛里哈瓦將完成她父親剩餘幾個月的任期。

儘管父親的政治功績為她帶來了知名度，但阿德麗塔．葛里哈瓦表示，她是憑藉自己的政績參選。她曾表態支持限制在學校、醫院和教堂進行的移民執法行動。

擁有一間油漆公司的布提雷斯則是於2024年首度踏入政壇，角逐同一席位但未成功。他這次再度以邊境安全為競選主軸，並表示解決遊民問題是他的首要任務。

在這個以拉美裔為主的選區，民主黨的登記選民人數對共和黨享有將近2比1的優勢。自亞利桑那州於1912年建州以來，這個地區大部分時間都由民主黨人代表。

亞利桑那州 共和黨 民主黨

