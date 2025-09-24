美國人都不挺！川普想得諾貝爾和平獎 民調高達76%不認同

美國總統川普從不掩飾他想要諾貝爾和平獎，但美國民眾普遍對此持懷疑態度。根據《華盛頓郵報》與益普索（Ipsos）9月的聯合民調，76%的美國人認為川普不應獲獎，僅有22%的人表示贊成。

鑑於大多數美國人對川普的表現不滿意，包括60%受訪者對他處理俄烏戰爭的表現給予負面評價，58%對他處理以哈戰爭表示不認可，這一結果或許不足為奇，但就連共和黨內部對川普是否應獲和平獎同樣意見分歧，贊成與反對各為49%，僅有14%的獨立人士和3%的民主黨人認為川普應獲此獎。

對川普來說，或許唯一值得安慰之處是，54%的受訪者同樣認為前總統歐巴馬在2009年不應獲頒諾貝爾和平獎。華盛頓郵報指出，當年的輿論對歐巴馬獲獎更為懷疑；蓋洛普與《今日美國報》聯合民調顯示，61%的人認為他不應獲獎。

川普長期以來公開追求諾貝爾和平獎，但近幾個月來的態度更為積極。他在23日聯合國大會的演講中，再次重申自己已解決全球7場衝突，並公開表示，若能促成俄烏戰爭的和平協議，或許將成為獲獎的關鍵。

川普是否能獲獎，取決於挪威諾貝爾委員會的5名成員，其中至少3人曾公開批評他。主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）曾批評川普在2024年總統競選期間攻擊媒體，另一名委員則在5月表示，川普「正在積極破壞美國民主」。