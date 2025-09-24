快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

聽新聞
0:00 / 0:00

美國人都不挺！川普想得諾貝爾和平獎 民調高達76%不認同

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在第80屆聯合國大會上發表演說。法新社
美國總統川普23日在第80屆聯合國大會上發表演說。法新社

美國總統川普從不掩飾他想要諾貝爾和平獎，但美國民眾普遍對此持懷疑態度。根據《華盛頓郵報》與益普索（Ipsos）9月的聯合民調，76%的美國人認為川普不應獲獎，僅有22%的人表示贊成。

鑑於大多數美國人對川普的表現不滿意，包括60%受訪者對他處理俄烏戰爭的表現給予負面評價，58%對他處理以哈戰爭表示不認可，這一結果或許不足為奇，但就連共和黨內部對川普是否應獲和平獎同樣意見分歧，贊成與反對各為49%，僅有14%的獨立人士和3%的民主黨人認為川普應獲此獎。

對川普來說，或許唯一值得安慰之處是，54%的受訪者同樣認為前總統歐巴馬在2009年不應獲頒諾貝爾和平獎。華盛頓郵報指出，當年的輿論對歐巴馬獲獎更為懷疑；蓋洛普與《今日美國報》聯合民調顯示，61%的人認為他不應獲獎。

川普長期以來公開追求諾貝爾和平獎，但近幾個月來的態度更為積極。他在23日聯合國大會的演講中，再次重申自己已解決全球7場衝突，並公開表示，若能促成俄烏戰爭的和平協議，或許將成為獲獎的關鍵。

川普是否能獲獎，取決於挪威諾貝爾委員會的5名成員，其中至少3人曾公開批評他。主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）曾批評川普在2024年總統競選期間攻擊媒體，另一名委員則在5月表示，川普「正在積極破壞美國民主」。

川普 俄烏戰爭 美國 諾貝爾獎

延伸閱讀

《吉米夜現場》復播！諷川普試圖「取消」他 反讓百萬人收看節目

真正的惡夢不是美中對抗 日經評論：必須慎防美中勾結帶來的混亂

影／馬克宏紐約街頭遭警攔下！急call川普求救 通話曝光掀熱議

對俄國說重話 川普：美國準備好祭高關稅停止俄烏戰爭

相關新聞

紐時曝光馬斯克30年家族醜聞！父猥褻5名子女 厄羅爾遭控「做盡壞事」

衛報報導，世界首富馬斯克的父親厄羅爾（Errol Musk）被爆涉嫌猥褻5名親生及繼子女，馬斯克知情且曾經對手足伸出援手...

未遵循規定導致乘客在機上中風 美國航空判賠3.36億元

商業內幕報導，美國加州聯邦地方法院歷經6天審理，陪審團對一宗纏訟2年的案件作出裁決，命令美國航空（American Ai...

美國人都不挺！川普想得諾貝爾和平獎 民調高達76%不認同

美國總統川普從不掩飾他想要諾貝爾和平獎，但美國民眾普遍對此持懷疑態度。根據《華盛頓郵報》與益普索（Ipsos）9月的聯合...

超市日銷百萬捲 壽司在美普及有原因！老店卻憂慮一事

1985年美國青春校園片《早餐俱樂部》（The Breakfast Club）裡，茉莉·林華德（Molly Ringwa...

《吉米夜現場》復播！諷川普試圖「取消」他 反讓百萬人收看節目

美國深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）因談及柯克遇刺案失言引發爭議，節目遭迪士尼旗下美國廣播公司（A...

NASA首度載人繞月任務進度穩定 預定2026年4月升空

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，「阿提米絲計畫」中的首次載人任務「阿提米絲2號」進展順利，預定2026年4月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。