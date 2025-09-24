快訊

超市日銷百萬捲 壽司在美普及有原因！老店卻憂慮一事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
壽司在美國普及化，超市每日可熱銷百萬捲。擷自Kroger臉書
壽司在美國普及化，超市每日可熱銷百萬捲。擷自Kroger臉書

1985年美國青春校園片《早餐俱樂部》（The Breakfast Club）裡，茉莉·林華德（Molly Ringwald）飾演的高中生帶了一份壽司便當，同學們覺得新奇又困惑。40年後的今天，在芝加哥郊區的史蒂文森高中，學生們會在午餐時間排隊搶購學校餐廳的壽司。當年陌生的異國風味，如今已成為美國青少年日常的一部分。

紐約時報報導，美國國家漁業研究所主管貝瑞（Richard Barry）認為，新冠疫情是壽司走向大眾化的「加速器」。疫情期間，人們吃膩了披薩和漢堡，壽司提供一種既方便又看似健康的選擇。

數據印證了這一點。根據全美最大超市壽司供應商克羅格（Kroger），壽司每日銷量在疫後飆升50%，達到驚人的100萬捲。高檔連鎖餐廳如Blue Ribbon Sushi的外帶比率，也從疫情前的6%躍升至30%。

壽司在美國普及並非一蹴可幾，背後主因是冷鏈物流與食品加工技術的成熟。為大眾市場供應壽司的幾家大公司，例如Bento與Hissho，都建起中央廚房，使用能殺死寄生蟲的超低溫冷凍魚肉，並以機器自動捲製，確保產量、食安與價格穩定。

持續的本土化創新也是關鍵。從最初的加州捲，到如今包含芒果、奶油奶酪、炸蝦的各種「創意捲」，壽司不斷迎合美國消費者的口味。

美國第一家提供吧台現做手握壽司的餐廳，是1966年在洛杉磯開業的Kawafuku。1970年代，加州卷的誕生成為壽司在美國發展的重要轉折點。這種把海苔藏在米飯內層、以蟹肉棒取代生魚片的設計，讓美國消費者更容易接受外來美食。如今，零售壽司已是超市成長最快的品類之一。2024年，美國零售壽司市場規模增長7%，達到28億美元。

在這股熱潮中，依然存有堅守傳統的聲音。芝加哥歷史最悠久的壽司吧Kamehachi的經營者辛黛拉（Giulia Sindler）坦言，她對市場上無止境的創新感到憂慮：「當客人要求在一份捲壽司裡加入墨西哥辣椒、芒果和蛋黃醬時，我總感到一絲不安。我們愈是探索各種新奇的組合，就愈遠離壽司的本源——一種展現魚肉和米飯簡單之美的食物。」

壽司 美國 餐廳

