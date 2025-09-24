快訊

《吉米夜現場》復播！諷川普試圖「取消」他 反讓百萬人收看節目

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
迪士尼發布的這張圖片顯示，深夜脫口秀主持人吉米．金摩23日在洛杉磯主持《吉米夜現場》。美聯社
迪士尼發布的這張圖片顯示，深夜脫口秀主持人吉米．金摩23日在洛杉磯主持《吉米夜現場》。美聯社

美國深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）因談及柯克遇刺案失言引發爭議，節目遭迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）短暫停播後，23日重返螢光幕。金摩開場獨白諷刺川普竭盡全力「取消」他，反而讓數百萬人收看他的節目。金摩也批評，政府威脅讓脫口秀主持人噤聲有違「美國精神」。

衛報報導，迪士尼面對好萊塢明星、工會、媒體節目主持人，甚至來自共和黨人士的批評後，最終允許《吉米夜現場》恢復製作。金摩則在復播首夜的開場獨白中承認：「這段時間的反響讓人難以招架。」

金摩說：「在過去6天裡，我聽到許多人的聲音，聽到來自世界各地的訊息，所有我曾經遇過的人都主動聯繫我。」也感謝其他深夜秀主持人、觀眾以及支持者的聲援，並特別補充：「最重要的是，我要感謝那些並不支持我或我的理念，但仍支持我有權表達的人。」

金摩強調：「我想把話說清楚，因為這對我作為一個人非常重要。我要你們理解，我從來無意把一名年輕人之死當成玩笑。」

金摩還感謝迪士尼歡迎他重返，並表示這一決定「將他們置於風險之中」。他說：「美國總統明確表示，他希望看到我以及在這裡工作的數百名人被解雇。我們的領導人居然以美國人失去生計為樂，只因他無法接受一個玩笑。」金摩也讚揚柯克的遺孀艾瑞卡原諒嫌犯的胸襟，稱這是一種值得學習的恩典。

川普則在金摩重新登台約一小時前上真實社群猛烈開砲，並批評ABC允許節目恢復播映。他寫道，「我不敢相信ABC假新聞又把金摩的工作還給他，白宮已接獲ABC告知他的節目被取消了！從那時到現在發生了什麼事，因為他的觀眾全沒了，而且他的『才華』從來就不存在，為什麼他們會把一個表現如此糟糕、不好笑，而且播放99%正面民主黨垃圾而讓電視網陷入危險的人找回來。」

川普砲轟金摩只是民主黨全國委員會（DNC）的又一個分部，並表示據他所知，這將構成重大非法競選捐款。他說：「我想我們要來試試ABC的底線，看看結果如何。上次我對他們動手，他們給了我1600萬美元。這次看起來更划算。真是一群徹頭徹尾的魯蛇！讓金摩在他那糟糕的收視率中爛掉吧。」川普指的應是去年他對ABC提起誹謗訴訟後達成和解的那筆金額。

美國 川普 迪士尼

