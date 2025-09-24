美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤由納稅人埋單

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
特斯拉執行長馬斯克今年初主導政府效率部事務，大砍聯邦政府規模，數百人遭解除職務。不過最近多個聯邦機關爆出回聘朝，似乎讓馬斯克先前的行動白忙一場。美聯社
特斯拉執行長馬斯克今年初主導政府效率部事務，大砍聯邦政府規模，數百人遭解除職務。不過最近多個聯邦機關爆出回聘朝，似乎讓馬斯克先前的行動白忙一場。美聯社

美國總統川普回鍋白宮後成立政府效率部（DOGE），並在特斯拉執行長馬斯克主導大砍聯邦政府規模，數百人遭解除職務。不過，美聯社23日披露，這場號稱能節省數十億美元的縮編行動，近期掀起回聘潮，數百名員工收到復職通知，而且還爆出辦公室未能及時搬遷，讓政府支付大筆額外租金，最終埋單的仍是納稅人。

美聯社取得聯邦總務署（General Services Administration）內部備忘錄顯示，該機關19日針對數百名員工發出復職通知，要求當周結束前回覆，接受復職者須在10月6日前返工。這些員工自3月起被迫離開，但部分人因行政程序而持續領薪，等同於享有長達7個月的帶薪假。

前GSA不動產官員貝克（Chad Becker）直言，DOGE激進的縮編行動讓機構「支離破碎、人手不足」，如今不得不緊急「止血」。這波回聘並非孤例。美國國稅局、勞工部與國家公園管理局近期也相繼召回被裁員工，凸顯DOGE削減計畫過於倉促。馬斯克已在5月正式結束在DOGE的職務。

另一個爭議焦點是GSA龐大的不動產處置計畫。DOGE原先鎖定7500份租約中近一半要終止，還計畫出售數百棟聯邦大樓，聲稱能節省數十億美元。但實際上，因人力混亂、執行草率，導致131份租約到期時政府仍未搬離，必須繼續支付高額使用費，讓房東無法出租給其他租客。

DOGE原本對外宣稱單靠取消租約即可節省4.6億美元，但是根據7月最新數字卻下修至1.4億美元，效益大打折扣。

對於外界質疑，GSA僅在電郵聲明中表示，領導團隊已檢討人事與租約決策，並進行調整，以符合服務其他政府機構及納稅人的最佳利益，但拒絕透露目前編制與額外成本。川普第二任初期，GSA約有1.2萬名員工。

目前，獨立監察機關政府問責署（GAO）正調查GSA的人事政策、租約處理與建物處置計畫，預計未來數月將公布結果。

