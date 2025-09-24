NASA首度載人繞月任務進度穩定 預定2026年4月升空

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，「阿提米絲計畫」中的首次載人任務「阿提米絲2號」進展順利，預定2026年4月發射，甚至有機會提前至2026年2月。

「阿提米絲計畫」（Artemis）是NASA重返月球的旗艦任務，這項耗資數十億美元的太空探索計畫與中國正進行的類似登月計畫相互競爭——中國目標在2030年前實現首次載人登月。

NASA高層官員霍金斯（Lakiesha Hawkins）今天在簡報會上表示：「我們的確打算履行這項承諾。」她補充說，若火箭與太空艙提前就緒，不排除提前發射，但最終仍以任務安全為最高指導原則。

「阿提米絲2號」（Artemis 2）任務為期10天，由包括3名美國太空人與1名加拿大籍太空人在內的4名太空人執行，將搭乘太空艙繞行月球後返回地球。

此次任務不會登陸月球——那是「阿提米絲3號」（Artemis 3）的目標。

美國總統川普第2任期持續對NASA施壓，要求加快太空計畫進度。

這位共和黨領袖首個任期便已宣布啟動阿提米絲計畫，並期望NASA能盡快重返月球、進一步邁向火星。