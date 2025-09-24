奧克拉荷馬州暴風雨！醫院屋頂被強風吹落 緊急撤離病患

根據美國奧克拉荷馬州塞高亞郡官員說法，奧克拉荷馬州東部今天下午遭遇暴風雨襲擊，導致一家醫院部分屋頂被強風吹落，迫使部分病患緊急撤離。

美聯社報導，塞高亞郡（Sequoyah County）緊急事故管理局局長泰勒（Brad Taylor）表示，薩利索市（Sallisaw）東北醫療系統（Northeastern HealthSystem）醫院一小部分屋頂被吹掀，導致部分區域被雨淋溼，不得不疏散約9名病患。他說，目前未傳出人員受傷消息。

到了今天傍晚，官員正加緊準備因應另一波破壞性降雨。

泰勒說：「我們正在準備防水布與沙包，盡量防止更多雨水滲入，同時將一些物品移走。」

泰勒表示，醫院外有倒下的樹枝，醫院南邊一條道路也因極端天氣被迫封閉。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）說法，奧克拉荷馬州和阿肯色州部分地區今天遭遇嚴重暴風雨侵襲，阿肯色州中西部和奧克拉荷馬州利福勒郡（LeFlore County）時雨量達50毫米。

奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）國家氣象局氣象學家柯布（Steve Cobb）表示，豪雨導致阿肯色州東部40號州際公路（Interstate 40）以南地區發生暴洪，尤其是富蘭克林郡（Franklin County），不過目前未傳出任何強風災損消息。