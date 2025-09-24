喬治亞州參議員補選 挺嚴格移民政策共和黨人獲勝

美國一名共和黨籍企業主今天在喬治亞州參議員補選的決選中獲得勝利，擊敗在8月特別選舉中表現超出預期、引發全國關注的民主黨候選人。

美聯社報導，共和黨人狄克森（Jason Dickerson）在決選中戰勝民主黨人席格利（Debra Shigley）。由於8月選舉中，參選的7人沒有人獲得過半數選票，因此需要進行決選。

狄克森在非正式開票結果中大幅領先，他今晚宣布勝選，席格利則承認落敗。

狄克森在聲明中表示：「第21選區的保守派傳達明確訊息，即覺醒的自由派意識形態在這裡沒有立足之地。我期待履行選民的託付，推動美國優先價值觀，讓我們的州成為最適合生活、工作和養家的地方。」

自籌資金參選的狄克森承諾降低稅收並支持更嚴格的移民政策，將接替前共和黨州參議員畢治（Brandon Beach）席位。畢治受美國總統川普徵召出任財政主管。畢治在2024年以超過 70%得票率當選。

席格利在8月選舉的表現曾引起民主黨全國矚目，許多人認為這顯示民主黨基層的熱情以及對川普政策的不滿。民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）上週前往喬治亞州阿爾法里塔（Alpharetta）為席格利助選。

州參議院民主黨人表示，基層組織的動員正逐步累積能量，可能有助他們在2026年州長、聯邦參議員及其他職位選舉中翻轉席次。

席格利在這次特別選舉中是唯一的民主黨人，在這個共和黨優勢選區拿下40%選票。共和黨政治顧問羅賓森（Brian Robinson）指出，民主黨人在低投票率的選舉中通常表現較佳。