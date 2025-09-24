快訊

未遵循規定導致乘客在機上中風 美國航空判賠3.36億元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國航空一架波音777飛機從法國巴黎戴高樂機場起飛，攝於2021年12月，路透
商業內幕報導，美國加州聯邦地方法院歷經6天審理，陪審團對一宗纏訟2年的案件作出裁決，命令美國航空（American Airlines）向一名在機上中風的乘客賠償逾1100萬美元（約台幣3億3600萬元）。

根據法院文件，退休廚師普拉森西亞（Jesus Plasencia）2021年11月與妻子安娜（Ana Maria Marcela Tavantzis）搭乘美航68號班機，從邁阿密飛往馬德里。飛機尚停在登機門時，普拉森西亞便出現短暫失語及無法拿起手機的情況。安娜擔心丈夫疑似中風，立刻通知空服員與機長。

訴狀指出，機長並未遵循既定程序，例如諮詢醫療熱線或請求機上醫療專業人員協助，反而輕忽安娜的警告，甚至對患者開玩笑，仍准許班機起飛。普拉森西亞在大西洋上空中風，抵達西班牙後送醫，連續三週命危，最終只能搭醫療專機返美。

普拉森西亞如今已失去說話與書寫能力，需終日仰賴護理，妻子則成為主要照顧者。夫婦倆主張，若機組人員當時依規處理，他原本可送往邁阿密醫院，及時治療將改善病情結果。

陪審團認定，美航因機組人員未能遵循醫療程序，根據規範國際航班航空公司責任的《蒙特婁公約》負有過失責任，初判金額為1328萬美元（約新台幣4億564萬元），但因部分責任歸於原告，金額減少27.5%，降至960萬美元（約新台幣2億9323萬元），加計利息後，最終確定為1106萬美元（約新台幣3億3783萬元）。美航沒有回應媒體詢問。

