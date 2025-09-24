紐時曝光馬斯克30年家族醜聞！父猥褻5名子女 厄羅爾遭控「做盡壞事」

衛報報導，世界首富馬斯克的父親厄羅爾（Errol Musk）被爆涉嫌猥褻5名親生及繼子女，馬斯克知情且曾經對手足伸出援手。這段籠罩家族超過30年的醜聞可能是這對父子決裂主因。馬斯克並未回應置評，厄羅爾則全盤否認指控，稱報導是「無稽之談」，反咬家人想藉此敲詐馬斯克。

現年79歲的厄羅爾出生於南非比勒陀利亞，年輕時是成功商人，也曾擔任市議員，歷經3段婚姻，有至少9名親生與繼子女。第一任妻子是馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）；1989年離婚後，他短暫與模特兒威爾森（Sue Wilson）結婚，最終再度分開。1992年，他迎娶小他19歲的貝佐伊登豪特（Heide-Mari Bezuidenhout）。

衛報引述紐約時報23日調查報導指出，最早一項指控可追溯到1993年，當年僅4歲的繼女聲稱遭其猥褻；10年後，她又稱撞見他嗅聞自己的髒內衣。其他家人更指控他曾性侵過2名女兒與1名繼子。2023年，當時僅5歲的繼子說「爸爸摸了我的屁股」，社工與家人因此再度報警。

根據法院紀錄，警方至少三度調查相關案件，其中兩次不了了之，第三次則尚不清楚調查細節。雖然厄羅爾從未被定罪，但紐時指出，他多年來在家族內「保持強大控制力」，使爭議更加複雜。

紐時調查顯示，親戚曾多次寫信求助，馬斯克有時會提供經濟支援，甚至試圖讓部分家人遠離父親。這名受害繼女後來與厄羅爾在一起，兩人至少育有1個孩子。

馬斯克並未回應紐時，但2017年接受滾石訪談曾哽咽表示，父親厄羅爾「做過幾乎所有能想像到的壞事」。他回憶，10歲時選擇與父親同住，弟妹則跟母親生活，當時只因覺得父親孤單，「我想我可以陪伴他」，事後卻發現「這不是個好主意」。2023年出版的授權傳記中，他也明言與父親早已斷絕往來。

對於這些指控，厄羅爾全盤否認，駁斥報導是「無稽之談」，反控家人「唆使孩子說謊」，企圖勒索馬斯克。厄羅爾還說與馬斯克的「關係良好」，但紐時引述多名家人與社工說法，形容這對父子早已形同破裂。