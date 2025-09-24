馬斯克父親遭控性侵子女 回嗆紐時報導「一派胡言」

快訊

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導
馬斯克79歲的父親厄羅爾．馬斯克（Errol Musk）遭控從1993年起性侵他的5名親生和繼子女，厄羅爾則一概否認，稱這是「一派胡言」。 路透
「紐約時報」今天報導，科技億萬富翁馬斯克79歲的父親厄羅爾．馬斯克（Errol Musk）遭控從1993年起性侵他的5名親生和繼子女，厄羅爾則一概否認，稱這是「一派胡言」。

紐時報導指出，這些指控或許能解釋為何馬斯克（Elon Musk）鮮少提及他的父親；報導也提到，馬斯克的家人曾向他求助，促使他有時採取行動介入。馬斯克並未回應紐時的置評請求。

厄羅爾斷然否認紐時報導的指控，稱這些說法「不實」。在回應英國「衛報」（The Guardian）詢問時，厄羅爾提供一份他回覆紐時提問的清單，其中包括「這是一派胡言」和「這完全是垃圾」等回覆。

紐時引述個人信件、電子郵件及對家庭成員的訪談指出，厄羅爾「對家中大部分成員仍維持強大的掌控力」。厄羅爾有至少9名親生和繼子女，並曾與3名女性結婚。

紐時報導指出，根據法院紀錄、個人信件、社工及對家庭成員的訪談，對厄羅爾最早的指控發生在1993年，當時他4歲的繼女告訴親戚，他在家中對她伸出鹹豬手。

紐時報導，10年後，這名繼女稱她撞見厄羅爾在聞她的髒內褲，報導還說，部分家庭成員也指控厄羅爾性侵他的2名女兒和1名繼子。

紐時引述警方和法院紀錄及家庭成員說法指出，執法部門曾三度展開獨立調查，其中兩次調查最終未採取任何行動，而第3次調查的結果則尚不清楚。

厄羅爾在致紐時的聲明中表示，「沒有證據，因為這根本是一派胡言」，並稱「這些報導都是子虛烏有」。他指控家庭成員「唆使孩子們說謊」，還說他們試圖藉此勒索他的長子馬斯克。

馬斯克在極少數談論父親的場合中，曾描述過他與厄羅爾之間關係緊張。他2017年告訴「滾石」（Rolling Stone）雜誌，他的父親「幾乎做過所有你能想到的邪惡勾當」。

馬斯克在那次專訪中表示，他10歲時搬去與父親同住，而他的弟弟金波（Kimbal）和妹妹托絲卡（Tosca）則留在母親身邊。

他說：「我當時為父親感到難過，因為我母親把3個孩子都帶走了。他似乎非常悲傷和孤單，所以我想，『我可以陪伴他』。」

他繼續說道：「當時我並不了解他是怎樣的人…那不是一個好主意。」

他沒有透露具體細節，但告訴滾石雜誌：「我父親會有一套精心策劃的邪惡計畫。他會策劃作惡。」

馬斯克

