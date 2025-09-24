【即時短評】川普聯大演說髮夾彎 反而是澤倫斯基最大噩耗

川普在聯合國大會的演說引發外界對其烏克蘭立場的關注。過去多次暗示烏克蘭東部領土已無法收回，他這次突然表示，烏克蘭在歐盟與北約的支持下，有能力收復原有領土。表面上，這似乎代表政策的大轉向，支持烏克蘭勝利與邊界恢復，但實際上，川普並未承諾提供額外軍援或對俄羅斯施加新制裁，他僅表示會繼續出售武器給盟友。

他將俄羅斯形容為「紙老虎」，顯示對俄羅斯作戰能力的不滿，但隨後又表明戰爭結果將交由歐洲與北約處理，等於卸下美國直接責任。

英國電訊報駐美特派員克里里（Rob Crilly）以"Trump is washing his hands of the Ukraine war"標題撰寫評論，一針見血指出川普看起來「髮夾彎」，實際上表態美國將置身事外，對澤倫斯基恐怕是一大噩耗。

整體而言，川普對結束戰爭顯示出疲態，偏好支持強者與贏家的傾向，而非投入更多美國資源。表面上的支持烏克蘭，實質上是一種訊息管理策略，凸顯演說更多是政治姿態而非實質政策改變，也顯示他對美國直接介入的保留態度。

從長期參與俄烏和平談判到如今的公開演說，川普展現出對解決戰爭的現實認知。他偏好支持強者和贏家，而非親自投入美國資源去主導局勢，這與他過去努力將普丁拉到阿拉斯加談判的行動形成對比。這種策略讓川普可以表達支持烏克蘭的姿態，同時避免過度承擔風險與責任，顯示出訊息管理的巧妙操作。

總體而言，這次演說的核心訊息是表面支持烏克蘭收復領土，但實質上並未改變美國行動策略。川普藉此強調美國仍是北約武器供應者，但戰爭的決策權與責任主要交由盟友承擔。他的發言既反映對俄羅斯的不滿，也透露出對美國直接介入戰爭的保留態度。

此外，川普此次演說還暗示他對外交舞台上的強者更感興趣，對於不易掌控的戰爭局勢，他選擇保持一定距離，避免美國陷入過深的泥淖。這種策略符合他一貫以形象與訊息管理為核心的政治風格，讓他可以在公開場合保持強勢形象，同時降低國內外對美國資源消耗的批評。

最後，這次演說也讓外界看出川普在國際事務中的現實主義思維。他不再像過去那樣試圖直接解決衝突，而是把戰爭結果與責任交給盟友承擔，這種做法既反映了對戰爭結束困難的認知，也表明他在美國外交政策中更重視戰略姿態而非即時行動。