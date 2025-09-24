潛伏高爾夫球場10多小時！ 男持槍企圖暗殺川普被判有罪

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體表示，去年一名被發現帶槍潛伏於川普佛州高爾夫球場附近的男子，因企圖暗殺主要總統候選人今天被判有罪。

路透社報導，陪審團裁定，59歲的勞斯（RyanRouth）在川普於西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）打球時，持步槍隔著圍欄瞄準川普，意圖暗殺這位前美國總統兼共和黨籍總統候選人。他也被判犯下其餘4項罪名，包括妨礙聯邦探員執法與違反槍械相關法規，最高可面臨無期徒刑。

美國媒體報導，法庭宣判後，勞斯似乎多次試圖以原子筆刺傷自己，並遭到聯邦法警制止。他的女兒薩拉（Sara）也在法庭上高喊，她的父親從未傷害任何人，她會把他從監獄裡救出。

根據本案證人證詞，當時一名在川普前方巡邏球場的美國特勤局探員發現勞斯與步槍並開火，勞斯隨後一槍未發便逃離高爾夫球場。

檢察官希普利（John Shipley）在審判一開始時表示：「這場陰謀經過縝密計畫、極其嚴重。」他又說，如果那位特勤局探員沒有介入，「川普現在已經不在人世了」。

這場在佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce）聯邦法庭舉行的12天審訊，是在保守派網紅柯克（CharlieKirk）遇刺身亡後展開，而柯克遇害讓美國政治暴力升級的問題，再度成為全國關注焦點。川普在2024年重返白宮的總統選戰期間，曾兩次成為刺殺目標，其中一次造成他的耳朵受傷。

司法部長邦迪在社群平台X發表聲明指出：「今天對企圖刺殺川普的犯嫌勞斯做出的有罪判決，展現了司法部對懲罰參與政治暴力者的決心。這次暗殺未遂案不僅是對我們總統的攻擊，也是對整個國家的侮辱。」

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱讚這項判決，並補充表示：「這是一個心懷不軌的惡人，現在他終於被繩之以法了。」

勞斯最近住在夏威夷，曾從事屋頂承包商工作，生活不穩定，並曾參與台灣與烏克蘭的民主運動，在俄羅斯揮軍全面入侵後，曾兩度前往烏克蘭。

他的女兒薩拉向路透社表示，他最初在烏克蘭待了10個月，當時在基輔睡在帳篷內，協助招募志工並尋找各種物資。勞斯前往烏克蘭的經歷，只是他一貫以實際行動幫助弱勢或無助者的縮影，不過這些宏大的計畫經常面臨現實層面的阻礙。

薩拉說：「他們準備打一場仗，卻什麼武器都沒有。他覺得自己能有所貢獻。」

檢方聲稱，勞斯是在2024年9月15日事件發生前一個月抵達南佛州，曾待在一處卡車休息站，並追蹤川普的行蹤與行程。勞斯據稱帶了6支手機，並使用假名隱藏身分。

檢方聲稱，勞斯在案發當天潛伏近10個小時，躲在可俯瞰第6洞果嶺的茂密樹叢裡。現場調查人員發現一把SKS步槍，以及兩個裝有類似防彈衣金屬板的袋子，還有一台對準球場的小型攝影機。

勞斯被發現時，川普正在數百碼外的第5洞打球。當天下午，勞斯在佛州一條公路上遭警方攔下並遭到逮捕。