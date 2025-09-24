星際之門再建5座資料中心！OpenAI攜甲骨文與軟銀 投資達4,000億美元

OpenAI與甲骨文（Oracle）和軟銀集團已達成協議，在全美各地合作建置五座新的資料中心，這使得AI基礎設施項目「星際之門」（Stargate）的投資額來到大約4,000億美元。

周二的聲明將使「星際之門」從德州阿比林的單一設施，擴展到全美六個地點。三家公司將此一高調基設案定位為美國引領AI發展、對中國大陸保持競爭優勢的核心，但OpenAI與其合作夥伴仍需籌款提供資金。

這筆龐大支出將要求OpenAI大幅提升年收入，遠超過目前130億美元水準，還需出售更多股權並且舉債。

新建的資料中心分布於德州、新墨西哥州和俄亥俄州，總用電量達7吉瓦（GW）。而星際之門的最終目標是10吉瓦，相當於10座核反應爐的發電能力。新增設施將提供更多算力支援OpenAI服務，其中ChatGPT的每周活躍用戶已達7億，為有史以來成長最快的消費產品。

此輪擴建將使三家公司更接近未來四年在美投入5,000億美元、建設資料中心和AI基礎設施的承諾。

三座資料中心將與甲骨文合作開發，分別位於德州Shackelford、新墨西哥州Dona Ana，以及中西部一處未公開地點，總用電量超過5.5吉瓦，其中包括靠近阿比林的原始設施要額外擴建600兆瓦，這構成OpenAI最近五年向甲骨文購買3,000億美元算力交易的一部分。

另兩座資料中心將與軟銀合作開發，分別位於俄亥俄州Lordstown與德州Milam，初期用電量1.5吉瓦，計畫18個月完成，這也是軟銀合作開發星際之門的首個項目。

星際之門於今年1月與美國總統川普一同公布，最初以5,000億美元合資企業的形式成立，由OpenAI、軟銀、甲骨文和阿布達比投資機構MGX控制。此後，OpenAI放寬對星際之門的定義，公司高管用該詞彙涵蓋其所參與的所有資料中心項目，包括在阿聯和英國的海外項目。

除OpenAI大力支援AI發展外，Meta、Alphabet、亞馬遜和微軟預計今年也將投入超過3,440億美元，大部分用於AI模型運行所需的資料中心。