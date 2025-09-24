影／連遇手扶梯與提詞器故障 川普聯大演說「即興發言」開酸

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞23日參加第80屆聯合國大會時搭手扶梯遇到故障。路透
美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞23日參加第80屆聯合國大會時搭手扶梯遇到故障。路透

美國總統川普23日向聯合國大會發表演講前，與第一夫人梅蘭妮亞搭乘手扶梯時遇到故障，不得不改以步行。福斯新聞報導，白宮發言人李維特要求追查並解雇相關人員，但聯合國則澄清，問題起因是美方隨行人員在手扶梯上跑動，觸發了安全警報。

「X」平台流傳的畫面顯示，川普夫婦通過安檢閘門後踏上手扶梯，不料手扶梯隨即停下。兩人先是困惑地望向記者團的方向，再步行至二樓，神情看起來並未受到影響。李維特隨後在「X」發文表示：「如果聯合國有人在總統和第一夫人搭乘時故意讓手扶梯停下，他們就應立即被解雇並接受調查。」

聯合國發言人稍後向福斯新聞表示，美方代表團或隨扈有人在川普夫婦踏上前跑上又跑下，而在運行中的手扶梯上逆向奔跑觸發安全機制，才導致停止運作，此事件並無任何惡意。

這並非川普當天唯一遇到的狀況，提詞器也在演講開始時停止運作，讓他只能即興發言。川普打趣道：「不管怎樣，我覺得很開心，能站在這裡跟大家見面，這樣講話才更真誠。我只能說，操作這個提詞器的人麻煩大了。」

川普的發言引來一陣笑聲，提詞器也在幾分鐘後恢復。他接著說：「我結束了7場戰爭，和這些國家的領導人打交道，從來沒接過聯合國來電說要幫忙完成協議。我從聯合國得到的，只有一部往上移動時停在中間的手扶梯。」

川普補充指出：「如果第一夫人狀態不夠好，她可能會摔倒。但她狀態很好，我們倆都很棒。我們都站穩了。」他引來更多笑聲後說：「這就是我從聯合國得到的兩樣東西，壞手扶梯和壞提詞器，謝啦。」

川普 聯合國 第一夫人

影／馬克宏紐約街頭遭警攔下！急call川普求救 通話曝光掀熱議

法國總統馬克宏22日在紐約聯合國大會發表演說，宣布法國正式承認巴勒斯坦建國。演說後，他步行返回法國駐紐約外交使團途中，因...

影／連遇手扶梯與提詞器故障 川普聯大演說開酸

美國總統川普23日向聯合國大會發表演講前，與第一夫人梅蘭妮亞搭乘手扶梯時遇到故障，不得不改以步行。福斯新聞報導，白宮發言...

川普籲孕婦勿吃止痛藥「會生出自閉兒」 醫砲轟毫無根據

美國總統川普廿二日警告孕婦應避免服用非處方止痛藥泰諾（Tylenol），宣稱該藥品所含「乙醯胺酚」成分與自閉症有關，還說...

目睹兒子被活活燒死…美醫療中心高壓氧艙爆炸5歲童亡 父母求償逾30億

美國密西根州一處醫療中心今年1月發生高壓氧艙爆炸事故，導致當時在艙內接受治療的一名5歲男童喪生。男童的父母今天提出告訴，...

被控拿雷射筆照川普直升機專機 男涉危害飛安重罪遭拘留

根據法庭文件，美國當局指控一名男子在總統川普搭乘直升機專機離開白宮時，用雷射筆照射該架直升機，影響飛行安全

對手初選得票未過門檻 台裔吳弭同額拚連任波士頓市長

美國波士頓市選舉委員會今天宣布，由於對手初選得票未過門檻、無法進入決選，台裔市長吳弭（Michelle Wu）將同額競選...

