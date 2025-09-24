影／連遇手扶梯與提詞器故障 川普聯大演說「即興發言」開酸
美國總統川普23日向聯合國大會發表演講前，與第一夫人梅蘭妮亞搭乘手扶梯時遇到故障，不得不改以步行。福斯新聞報導，白宮發言人李維特要求追查並解雇相關人員，但聯合國則澄清，問題起因是美方隨行人員在手扶梯上跑動，觸發了安全警報。
「X」平台流傳的畫面顯示，川普夫婦通過安檢閘門後踏上手扶梯，不料手扶梯隨即停下。兩人先是困惑地望向記者團的方向，再步行至二樓，神情看起來並未受到影響。李維特隨後在「X」發文表示：「如果聯合國有人在總統和第一夫人搭乘時故意讓手扶梯停下，他們就應立即被解雇並接受調查。」
聯合國發言人稍後向福斯新聞表示，美方代表團或隨扈有人在川普夫婦踏上前跑上又跑下，而在運行中的手扶梯上逆向奔跑觸發安全機制，才導致停止運作，此事件並無任何惡意。
這並非川普當天唯一遇到的狀況，提詞器也在演講開始時停止運作，讓他只能即興發言。川普打趣道：「不管怎樣，我覺得很開心，能站在這裡跟大家見面，這樣講話才更真誠。我只能說，操作這個提詞器的人麻煩大了。」
川普的發言引來一陣笑聲，提詞器也在幾分鐘後恢復。他接著說：「我結束了7場戰爭，和這些國家的領導人打交道，從來沒接過聯合國來電說要幫忙完成協議。我從聯合國得到的，只有一部往上移動時停在中間的手扶梯。」
川普補充指出：「如果第一夫人狀態不夠好，她可能會摔倒。但她狀態很好，我們倆都很棒。我們都站穩了。」他引來更多笑聲後說：「這就是我從聯合國得到的兩樣東西，壞手扶梯和壞提詞器，謝啦。」
