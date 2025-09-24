影／連遇手扶梯與提詞器故障 川普聯大演說「即興發言」開酸

美國總統川普23日向聯合國大會發表演講前，與第一夫人梅蘭妮亞搭乘手扶梯時遇到故障，不得不改以步行。福斯新聞報導，白宮發言人李維特要求追查並解雇相關人員，但聯合國則澄清，問題起因是美方隨行人員在手扶梯上跑動，觸發了安全警報。

NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt calls for investigation after a UN escalator shut off as President Trump and First Lady Melania Trump stepped on.



According to The Times, UN staff members had previously "joked" about turning off the escalator.



"To mark Trump’s… pic.twitter.com/UE1AFdCn2R — Collin Rugg (@CollinRugg) 2025年9月23日

「X」平台流傳的畫面顯示，川普夫婦通過安檢閘門後踏上手扶梯，不料手扶梯隨即停下。兩人先是困惑地望向記者團的方向，再步行至二樓，神情看起來並未受到影響。李維特隨後在「X」發文表示：「如果聯合國有人在總統和第一夫人搭乘時故意讓手扶梯停下，他們就應立即被解雇並接受調查。」

聯合國發言人稍後向福斯新聞表示，美方代表團或隨扈有人在川普夫婦踏上前跑上又跑下，而在運行中的手扶梯上逆向奔跑觸發安全機制，才導致停止運作，此事件並無任何惡意。

這並非川普當天唯一遇到的狀況，提詞器也在演講開始時停止運作，讓他只能即興發言。川普打趣道：「不管怎樣，我覺得很開心，能站在這裡跟大家見面，這樣講話才更真誠。我只能說，操作這個提詞器的人麻煩大了。」

At the UN, Trump’s teleprompter failed—and he didn’t miss a beat. Imagine Biden in that spot. @POTUS: "I don't mind making this speech without a teleprompter — because the teleprompter is not working... I can only say that whoever is operating this teleprompter is in big… pic.twitter.com/l6456SAJ0l — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 2025年9月23日

川普的發言引來一陣笑聲，提詞器也在幾分鐘後恢復。他接著說：「我結束了7場戰爭，和這些國家的領導人打交道，從來沒接過聯合國來電說要幫忙完成協議。我從聯合國得到的，只有一部往上移動時停在中間的手扶梯。」

川普補充指出：「如果第一夫人狀態不夠好，她可能會摔倒。但她狀態很好，我們倆都很棒。我們都站穩了。」他引來更多笑聲後說：「這就是我從聯合國得到的兩樣東西，壞手扶梯和壞提詞器，謝啦。」