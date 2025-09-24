影／馬克宏紐約街頭遭警攔下！急call川普求救 通話曝光掀熱議

法國總統馬克宏22日在紐約聯合國大會發表演說，宣布法國正式承認巴勒斯坦建國。演說後，他步行返回法國駐紐約外交使團途中，因美國總統川普的車隊過境，整條街道封閉，竟一度被警察攔下。馬克宏當場拿出手機call out川普電話，現場畫面被法媒捕捉，引發熱議。

南華早報引述法國媒體報導，當時警方告訴馬克宏道路已封鎖，他無法通行。馬克宏隨即撥通川普電話，還在電話中半開玩笑地說：「你猜怎麼著？我現在被困在路上，因為整條街都因你卡住了！」

法國官員事後也向美聯社證實，電話另一端的確是川普本人。

馬克宏在現場向員警解釋，他剛結束聯合國演說，正要前往法國外交使團，他還說：「我身邊有10個人。」一名警員則頻頻道歉，表示「一切都被卡住了」。

既然電話接通，馬克宏也趁機談及中東局勢，向川普提到「希望本周末能和你以及卡達討論加薩問題」。隨後幾分鐘，街道重新開放，馬克宏才得以繼續行程。

一名親近馬克宏的人士向路透證實，馬克宏步行時和川普通話的氛圍溫暖友好，而且討論多項國際議題。

馬克宏22日在聯大演說正式承認巴勒斯坦建國，與盟國美國的立場有所分歧。