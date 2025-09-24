美特勤局查獲10萬張SIM卡 化解紐約通訊癱瘓危機
在美國總統川普預計向齊聚聯合國大會的外國領袖發表演說的數小時前，美國特勤局表示，他們在紐約地區拆除用於威脅美國政府官員的複雜電子裝置網絡。
路透社報導，特勤局在聲明中表示，這些裝置集中在距離這場由193個成員國組成的全球大會會場約56公里的範圍內。
聲明指出：「初步分析顯示，民族國家威脅行為者與聯邦執法部門所掌握的個人之間，曾有手機通訊。」
當局在多個地點查獲超過300台SIM卡伺服器和10萬張SIM卡。特勤局表示，這次行動消除了對其保護行動的迫切威脅。
特勤局表示，這些裝置被用來「針對美國高層政府官員發起多起與電信相關的威脅」。
特勤局探員麥庫爾（Matt McCool）在影片聲明中表示：「這個網絡有可能癱瘓手機基地台，並基本上切斷紐約市的行動通訊網路。」
他說，這些裝置已不再對該地區構成威脅。
白宮尚未立即對置評請求作出回應。
被發現的這些裝置可用於進行一系列電信攻擊，包括癱瘓手機基地台、發動網路資安攻擊，以及讓犯罪組織和威脅行為者之間進行加密通訊。
