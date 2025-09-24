Fed鮑爾：就業與通膨職責都遇風險 未透露10月是否降息訊號

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日表示，勞動市場和通膨前景都面臨風險，決策官員權衡是否進一步降息之路可能充滿挑戰，維持他上周發言的基調，並未釋出10月是否降息的訊號。他也表示，他將「密切聚焦於執行我們的關鍵使命」，再次暗示不受政治壓力影響。

鮑爾在羅德島Greater Providence商會的一場活動發表演說，他在預備的演講稿裡表示，「近期通膨面臨上行風險，而就業則面臨下行風險－情勢頗具挑戰」，「雙面風險意味著沒有無風險之路」。

他並未透露是否支持在10月的下次會議降息，發言基調也大致與上周記者會立場相同。

鮑爾說，「勞工的供給和需求都已顯著放緩－這是個不尋常且頗具挑戰的發展」，「在這個較不活躍且略顯疲軟的勞動市場，就業的下行風險已升高」。

他同時也持續主張，Fed必須繼續緊盯美國總統川普關稅政策可能引發的長久通膨效應，關稅升高的影響可能需要一段時間才會傳導到供應鏈，導致未來幾季的物價水準一次性地升高。

他也說，產品價格正在推升通膨，「最新數據和調查顯示，這些價格上漲主要反映關稅升高，而非更廣泛的物價壓力」。

鮑爾也表示，2008-2009年的金融海嘯和新冠肺炎疫情，留下了「將伴隨我們很長一段時間」的傷痕，「在世界各地的民主國家，公眾對經濟和政治機構的信任都遭受挑戰」，「我們這些此時此刻擔任公職的人，需要在驚濤駭浪的大海和強勁的逆風中，密切聚焦執行我們的關鍵使命」。