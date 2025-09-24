質疑氣候變遷 川普在聯合國批全球暖化是騙局

美國總統川普23日於聯合國大會發表談話，他公開對氣候變遷提出質疑，並表示，如果有國家不擺脫這場「綠色詐騙」（green scam），這些國家將走向失敗。

川普23日於聯合國大會發表談話，他表示，過去有人預測氣候變遷將在2000年為全世界帶來災難，而且是無法恢復的，就像是核子浩劫一樣，結果大家現在還站在這裡；川普說，有聯合國官員在1989年聲稱，有國家將因為全球暖化從地圖上消失，結果也沒有發生。

川普說，在全球暖化之前，還有人說會出現全球寒化，稱大家必須要做些什麼，後來又說全球暖化會毀滅世界，結果氣溫反倒降低，最後乾脆稱會出現氣候變遷，這樣不管氣溫升高或降低，都不會出錯了；川普稱，這是最大的騙局。

川普說，聯合國和許多人所做的氣候預測是錯誤的，是愚蠢的人所做出的預測，而這些預測讓他們的國家投入大量資金，也防止這些國家獲得成功；川普說，如果國家不擺脫這場綠色詐騙，將會走向失敗。

川普也說，能源和移民這兩大議題正在摧毀歐洲，必須及時控制移民災難和虛假的能源災難。

川普指出，全球暖化和碳足跡是一場騙局，歐洲在降低碳足跡上取得巨大的成功，卻因此丟失很多工作機會、很多工廠，而其成就和犧牲則被中國和其他國家大量的碳排放給消滅了。

