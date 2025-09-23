目睹兒子被活活燒死…美醫療中心高壓氧艙爆炸5歲童亡 父母求償逾30億

快訊

中央社／ 密西根州奧克蘭郡22日綜合外電報導
美國密西根州一處醫療中心今年1月發生高壓氧艙爆炸事故，導致當時在艙內接受治療的一名5歲男童喪生。示意圖／ingimage
美國密西根州一處醫療中心今年1月發生高壓氧艙爆炸事故，導致當時在艙內接受治療的一名5歲男童喪生。示意圖／ingimage

美國密西根州一處醫療中心今年1月發生高壓氧艙爆炸事故，導致當時在艙內接受治療的一名5歲男童喪生。男童的父母今天提出告訴，並且求償逾30億。

美國密西根州特洛伊市（Troy）牛津中心（OxfordCenter）今年1月31日發生高壓氧艙起火爆炸意外，以致正在艙內接受治療的5歲男童古柏（ThomasCooper）喪命。

古柏的父母今天在密西根州奧克蘭郡（OaklandCounty）巡迴法院提起訴訟，主張古柏之死是因為「企業貪婪」，並控訴高壓氧艙製造商及牛津中心「草菅人命」。

訴狀主張，古柏的父母未獲充分警告，高壓氧治療若發生火災可能有嚴重致命風險，高壓氧艙的設計也缺乏在緊急情況下安全救出人員的有效方式。

古柏家人聘請的律師告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），當高壓氧艙起火時，古柏的母親衝向氧艙，試圖救她的兒子，但她燒傷了手臂，眼睜睜看著兒子活活燒死。

這起訴訟求償逾1億美元（約新台幣30億元）。被告及其律師要麼不予置評，要麼未立即回應NBC的置評要求。

