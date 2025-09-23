演算法被視為「秘密武器」 美國TikTok將本土化？

TikTok的推薦演算法常被視為其「秘密武器」，而其未來命運也是中國是否同意將該平台轉為美國所有的關鍵問題之一。

美國前總統拜登在任期間通過的一項法律，迫使TikTok所有者字節跳動出售其美國業務，否則這款廣受歡迎的應用將在其全球最大的市場被禁用。

包括川普在其第一任總統任期內在內的美國決策者都曾警告稱，中國當局可能利用TikTok收集美國人的數據，並利用TikTok演算法以難以察覺的方式塑造平台上的內容。

川普多次推遲禁令的實施，同時白宮正在為TikTok的美國業務尋找美國買家團隊。

根據一位白宮高級官員向法新社介紹的收購提案，TikTok美國業務將轉入一家總部設在美國的新合資企業，該企業董事會由多數美國人組成。

美國雲計算巨頭甲骨文（Oracle）已經在美國與TikTok緊密合作，將在該提案下擔任演算法的安全保障方，確保其不受任何中國參與的影響。

這位不願透露姓名的官員表示，TikTok的內容推薦演算法「將由安全提供商根據美國用戶數據進行全面檢查和重新訓練，然後由美國實體運營」。

這位官員還表示，該演算法將受到「持續監控」，以確保其「不會受到不當影響」。

美聯社報導稱，根據當前的提案條款，這家新的合資企業將獲得一份推薦演算法的授權副本。甲骨文將負責審查、監控並保護流經該服務的美國數據。

儘管細節尚不清楚，但白宮一位官員表示，授權版本將使用美國數據進行「重新訓練」，以確保系統「正常運行」。

因此，尚不清楚美國版TikTok的外觀是否會與世界其他地區用戶看到的有所不同。研究公司eMarketer的分析師恩伯格（Jasmine Enberg）表示，社交媒體平台服務的任何顯著變化，都可能增加疏遠用戶的風險。

上周五（9月19日），川普表示，與中國國家主席習近平通話時就TikTok等議題取得進展，並對此表示讚賞。這是川普重返白宮後兩位領導人的第二次通話。

據一名美國官員透露，川普預計將於本周簽署一項行政命令，宣布TikTok交易條款符合國家安全要求。

這也將有助於打消那些懷疑人士的顧慮，他們擔心川普與習近平之間的協議可能未達到美國法律規定的義務，因為字節跳動將扮演更重要的角色，從而繼續控制TikTok的全球業務。

然而，北京方面對任何尚未達成的協議都鮮有表態。

央視在報導習近平與川普通話的新聞時僅表示：「習近平指出，關於TikTok問題，中方立場明確：中國政府尊重企業意願，歡迎企業根據市場規律開展商業談判，達成利益平衡、符合中國法律法規的解決方案。」

