美國考慮以亞葉酸治療自閉症 專家：療效仍待證實

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國食品暨藥物管理局今天核准，葛蘭素史克藥廠生產的一款「亞葉酸」作為自閉症的治療選項。藥品示意圖。圖／AI生成
美國食品暨藥物管理局今天核准，葛蘭素史克藥廠生產的一款「亞葉酸」作為自閉症的治療選項。藥品示意圖。圖／AI生成

美國食品暨藥物管理局今天核准葛蘭素史克藥廠生產的一款「亞葉酸」作為自閉症的治療選項。醫界目前以仿單標示外使用方式將亞葉酸用於自閉症患者，但其療效未獲證實。

路透社報導，食品暨藥物管理局（FDA）在「聯邦公報」（Federal Register）中指出，他們基於對40名「腦葉酸缺乏症」（cerebral folate deficiency）患者的治療成效進行評估。這種罕見的代謝疾病會引發一系列神經系統症狀，其中部分症狀也常見於自閉症患者。

葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）自1997年起就已停止生產與銷售亞葉酸（leucovorin），但新藥查驗登記案（NDA）仍予維持，意味該公司有責任申請新增藥物適應症。該公司表示，將依FDA要求提出申請，爭取將治療腦葉酸缺乏症納入藥品標示中。

路透社整理有關亞葉酸之於自閉症治療的資訊如下：

●什麼是亞葉酸

亞葉酸是葉酸的一種形式，屬於人體不可或缺的維生素B群。

美國FDA核准亞葉酸用於對抗特定抗癌藥物（如甲氨蝶呤）所造成的毒性反應，這些藥物會抑制葉酸合成。此外，亞葉酸也常被用來增強其他化療藥的療效，或治療特定型態的貧血。此藥可經口服或靜脈注射給予。

根據FDA官網，目前有超過6家製藥公司生產亞葉酸。

●葉酸有何重要性

葉酸有助於細胞生長及分裂，也支持免疫系統運作和健康紅血球生成。胎兒若在發育過程中葉酸攝取不足，可能導致神經管缺損等嚴重先天性缺陷。

●為何考慮用亞葉酸治療自閉症

醫師目前正以仿單標示外使用（Off-Label Use）方式，將亞葉酸用於自閉症患者，也就是將原本核准用於其他疾病的藥物重新用於自閉症治療。

美國紐約州立大學南部醫學中心（SUNY DownstateMedical Center）等機構研究顯示，高達3/4自閉症兒童帶有影響葉酸代謝的基因變異，或具有阻礙葉酸進入大腦的自體免疫異常。

不過自閉症科學基金會（Autism ScienceFoundation）在聲明中指出，有關亞葉酸治療自閉症的科學研究「仍屬早期階段，需有更多研究才能下定論」。

自閉症專家、賓夕法尼亞大學（University ofPennsylvania）精神醫學教授曼德爾（David Mandell）告訴路透社，亞葉酸或許確實能成為部分自閉症兒童的治療選項，「但目前證據仍極其薄弱」。

自閉症 患者 美國 醫師 藥品

