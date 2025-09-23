被控拿雷射筆照川普直升機專機 男涉危害飛安重罪遭拘留

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
圖為美國總統川普在白宮，準備登上陸戰隊一號直升機的畫面。圖／新華社
根據法庭文件，美國當局指控一名男子在總統川普搭乘直升機專機離開白宮時，用雷射筆照射該架直升機，影響飛行安全。

法新社報導，根據宣誓書內容，一名特勤局探員20日看到33歲男子溫克勒（Jacob Samuel Winkler）從白宮外面的人行道對正在起飛的陸戰隊一號（MarineOne）直升機照射紅色雷射光束。

溫克勒當場遭到拘留，並被指控用雷射筆瞄準飛行器照射，這項重罪最高可處5年刑期。

法庭文件寫道，溫克勒的行為「恐會造成飛行員短暫失明、視力下降或迷失方向，尤其是在其他直升機…和華盛頓紀念碑（Washington Monument）附近低空飛行時。」

「這使陸戰隊一號置身於在空中發生碰撞的危險。」

溫克勒稍後告訴相關當局，他不知道不能用雷射筆照射陸戰隊一號，且他平時就會用雷射筆照各種東西，例如交通號誌牌。

法庭文件未提及直升機上是否有人注意到雷射光。

美國媒體報導，川普（Donald Trump）當時正搭機前往維吉尼亞州，準備出席美國基石研究所（American Cornerstone Institute）的晚宴並發表演說。

