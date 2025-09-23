對手初選得票未過門檻 台裔吳弭同額拚連任波士頓市長

美國波士頓市選舉委員會今天宣布，由於對手初選得票未過門檻、無法進入決選，台裔市長吳弭（Michelle Wu）將同額競選連任。

吳弭是波士頓首位亞裔及女性市長，目前正尋求第2個4年任期。外界原本預期她會對上職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者（New England Patriots）老闆羅伯特．克拉夫特（Robert Kraft）之子喬許．克拉夫特（Josh Kraft），但克拉夫特本月初初選慘敗後，已宣布退選。

由於波士頓市長選舉採前兩高票者晉級決選制，外界目光隨即轉向得票第3的社區運動人士戴羅沙（Domingos Darosa）。不過根據市選舉委員會今天完成的部分選區重新計票結果，維德角群島（CapeVerde Islands）出生的戴羅沙未能跨越進入11月決選所需的3000票門檻。

波士頓上一次有市長同額競選，已是1997年梅尼諾（Thomas Menino）那時。

吳弭感謝投票支持的市民，並在聲明中表示，未來幾週她將鼓勵選民出門投票，支持她與市議會候選人。

她說：「我對來自全市各個街區與選區的壓倒性支持深感謙卑，我們的目標是讓波士頓成為每一個人的家。」

戴羅沙坦承自己未能跨過門檻，但將結果歸咎於「能見度不夠」及「缺乏資金」。

他說：「這會讓人們看清地方政治是怎麼回事。現在談論如何讓城市變得更好，話題總圍繞在誰有最多錢，而不是誰努力在做事——而我才是真正在做實事的人。」