強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

聯大總辯論登場 川普將發表演說

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導
美國總統川普將於今天在聯合國大會上發表演說。當前，世界各國領導人正面臨從加薩到烏克蘭的各種危機，並質疑美國在「美國優先」外交政策下，是否仍準備好在全球事務中扮演領導角色。

自1月就任以來，川普徹底顛覆了美國外交政策，削減對外援助，對盟友和敵人一視同仁地徵收關稅，並與俄羅斯發展較為友好但起伏不定的關係。與此同時，他也嘗試解決一些全球最棘手的衝突，但至今成效有限。

聯合國大會總辯論今天登場，川普將是會議於美東時間上午9點（台灣時間晚間9點）開始後的第2位講者。本週預計將有大約150位國家元首或政府領導人發言。

川普的演說正值他第2個總統任期滿8個月之際。川普在這一任期大幅削減援助而引發人道危機憂慮，也讓人對聯合國的未來產生疑問，迫使聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）嘗試縮減開支並提升效率。

白宮官員尚未透露川普將會發表什麼談話。但根據路透社看到的規劃文件，川普政府計劃本週呼籲大幅收緊庇護權，試圖推翻二戰後圍繞人道保護所建立的框架。

美國國務院發言人表示，川普更具限制性的立場將包括要求尋求庇護者必須在他們進入的第一個國家提出保護申請，而非選擇任意一個國家。

這將是川普自今年1月重返白宮以來首次正式會晤古特瑞斯。川普形容聯合國具有「巨大潛力」，但必須「振作起來」。他在多邊主義上保持了與2017至2021年第1個任期相同的謹慎態度，並指責聯合國未能幫助他在各種衝突中推動和平。

川普

聯大總辯論登場 川普將發表演說

