「川普醫師」重現！美媒挖川普醫療建議黑歷史 最離譜是這件事

美國總統川普再度在全國電視上「扮醫師」。在沒有可靠實證研究的情況下，他公開聲稱止痛退燒藥泰諾的主要成分乙醯胺酚與兒童自閉症有關，還建議把新生兒的B型肝炎疫苗延後到12歲才施打，引發醫學界一片譁然。美媒挖苦這並非川普首次亂開醫療建議，他早在新冠疫情初期就曾多次給出離譜的錯誤建議，更曾語出驚人提議注射消毒劑抗新冠病毒。

華盛頓郵報22日以「川普醫師？」為題報導，「並非醫師的美國總統川普」22日在白宮記者會給出缺乏實證的醫療建議。他先是呼籲孕婦避免服用泰諾（Tylenol），宣稱其活性成分乙醯胺酚（acetaminophen）與兒童自閉症相關，接著又稱「沒有理由」讓新生兒接種B肝疫苗，提議修改常規疫苗接種時程，「等孩子12歲、身體發育成熟後再施打」。

B型肝炎具有高度傳染性且目前無法根治。醫界普遍共識指出，預防母嬰垂直感染的最佳方式，是在新生兒出生後24小時內完成首劑疫苗接種，以大幅降低日後肝臟受損與罹患肝癌的風險。

川普更誇大甚至扭曲疫苗接種過程，他描述：「這是很糟的事，他們像給馬打針一樣......他們有一大缸80種疫苗吧，我猜80種混合物，就注射到小小孩脆弱的身體。」

這番言論引發醫界嚴厲批評，華郵更調侃指出，川普在記者會上連乙醯胺酚都唸不好，卻再度在電視上「裝醫師」。

報導指出，川普第一任期遭遇新冠疫情，當時他幾乎天天在白宮開記者會，卻經常給出極度錯誤的建議。他曾提議將「強光或紫外線」導入體內治療新冠，並把奎寧（Hydroxychloroquine）當作是新冠的「神藥」，當時均遭醫界駁斥且證實無效而有風險。種種錯誤建議中，最出名的莫過於建議注射消毒劑對抗新冠病毒。

川普在2020年4月說道：「我看到那種能在1分鐘內殺死病毒的消毒劑。有沒有可能把它注射到體內，或者進行某種清洗？」他補充：「病毒進到肺部後會造成極大傷害，也許值得研究。」雖然他事後聲稱自己只是在「開玩笑」，但這類記者會不久後便停止舉行。