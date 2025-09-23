快訊

川普將會穆斯林國家領袖 商討加薩局勢

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
川普。（美聯社）
美國總統川普明天將會見多名穆斯林國家領袖與官員，商討加薩（Gaza）局勢。加薩目前正受到美國盟友以色列日益猛烈的攻擊。

路透社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）今天表示，川普將與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、約旦、土耳其、印尼和巴基斯坦舉行多邊會談。知情人士透露，會談將討論加薩問題。

美國新聞網站Axios報導，川普將向這些國家提交一份關於加薩和平與戰後治理的提案。

據Axios報導，除釋放人質與結束戰爭兩大議題外，川普還將討論以色列撤軍與加薩戰後治理計劃，但其中並不包括巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

報導也說，華盛頓希望阿拉伯與穆斯林國家同意派軍進入加薩，協助以色列撤軍，確保過渡與重建計畫的資金。

川普明天將在聯合國大會發表演說。數十名領袖目前齊聚聯合國，共同支持巴勒斯坦建國。這是加薩戰爭爆發近2年後最具意義的外交轉變，但以色列與美國對此強烈反對。

各國表示，兩國方案是實現和平的唯一途徑，但以色列認為，承認巴勒斯坦建國是對極端主義的獎勵。

自2023年10月以來，以色列對加薩的襲擊已造成數萬人死亡，加薩居民流離失所並陷入飢荒危機。多名人權專家、學者和聯合國調查小組認為，以色列此舉相當於種族滅絕。

哈瑪斯在2023年10月發動攻擊，造成1200人死亡，50多人淪為人質。此後，以色列稱其行動為自衛。加薩戰爭期間，以色列還轟炸了伊朗、黎巴嫩、葉門、敘利亞與卡達。

川普曾承諾迅速結束加薩戰爭，但他上任8個月之後，仍未達成解決方案。

川普此一任期開始時，以色列與哈瑪斯之間達成為期2個月的停火協議。但以色列3月18日的攻擊造成400名巴勒斯坦人死亡，停火協議終止。最近，包括兒童在內的巴勒斯坦人挨餓畫面，引發全球對以色列攻擊加薩的憤怒。

今年2月，川普提議美國接管加薩，永久驅逐當地巴勒斯坦人。人權專家與聯合國稱此提案為「種族清洗」。根據國際法，強制驅逐是非法的，不過川普將它描述為一套重建計畫。

以色列 川普 巴勒斯坦

