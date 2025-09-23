美祭新禁令 伊朗外交官不得赴好市多購物買奢侈品

美國川普政府已禁止派駐或訪問紐約的伊朗外交官員在未經國務院特定許可的情況下，於好市多（Costco）等倉儲式量販店購物以及在美國購買奢侈品。

美聯社報導，國務院透過聲明表示：「我們不會允許伊朗政權讓神職菁英在紐約大肆採購，而伊朗人民卻在忍受貧困、基礎設施癱瘓及水電嚴重短缺。」

在本週將於「聯邦公報」（Federal Register）發布的通知中，國務院外國使團服務處（Office of ForeignMissions）認定，外交官員在倉儲式量販店的會員資格，以及他們購買手錶、皮草、珠寶、手提包、皮夾、香水、菸草、酒類和汽車等物品的能力，均屬於需要美國政府批准的「福利」。

然而，這項措施特別針對的國家只有伊朗。像好市多這樣的賣場，一直是派駐和訪問紐約的伊朗外交官的最愛，因為他們能夠以相對便宜的價格，大肆採買在伊朗無法獲得的產品，並將它們寄回國內。

國務院指出：「藉由阻止伊朗政權官員利用赴聯合國的外交旅行來獲取伊朗大眾無法得到的商品，我們正在傳達一個明確的訊息：當美國說與伊朗人民站在一起時，我們是認真的。」

此舉是川普政府收緊簽證政策的另一個措施，對象包括針對尋求在聯合國擔任代表的領導人和外交官員。

雖然世界各國領袖本週正為出席聯合國備受矚目的年度會議而齊聚一堂，但美國的新限制將全年一直適用於任何派駐聯合國的伊朗外交官。