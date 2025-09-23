「川普最愛的總統」米雷伊等來救命索 美誓言力挺 阿根廷債匯市暴衝

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合
阿根廷總統米雷伊2024年11月14日抵達川普的海湖山莊，出席美國優先政策研究所晚宴並發表演說的檔案照。美聯社
阿根廷總統米雷伊2024年11月14日抵達川普的海湖山莊，出席美國優先政策研究所晚宴並發表演說的檔案照。美聯社

川普政府周一承諾，將不惜一切代價支持陷入困境的阿根廷經濟，為下月面臨國會選舉的阿國總統米雷伊（Javier Milei）拋出救命索。

紐約時報報導，美國財政部長貝森特表示，美國準備向阿根廷央行提供貸款、直接購買阿根廷披索，並透過財政部匯率穩定基金購入以美元計價的阿根廷政府債券，協助穩住阿根廷經濟。

消息一出，阿根廷債券價格應聲飆升，以美元計價的10年期政府公債殖利率由逾17%下跌到大約15%。同時，披索兌美元匯率也上漲約2%。

阿國危機並非無源之水。披索近日急貶，阿國央行上周砸下逾10億美元護盤，仍難阻止市場信心下滑。

曾任職美國財政部的資深官員、現任官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）美國主席的索貝爾（Mark Sobel）指出，米雷伊推行緊縮政策的方向正確，有助解決長期過度舉債的問題，但其拒絕讓披索自由貶值到市場均衡水準，導致幣值被高估，反成致命弱點。

阿根廷龐大的債務壓力更為前景蒙上陰影，該國在2026年上半年須償還國際貨幣基金（IMF）近100億美元，而阿根廷債務竟占IMF全球貸款總額高達35%。

美國在此時馳援意義重大。川普視米雷伊為他最喜歡的總統，積極深化美阿關係。在美中爭奪區域影響力與鋰等關鍵礦產之際，阿根廷的經濟穩定對美國愈發重要。

但市場仍存在觀望氣氛，等候美方具體措施的細節出爐。RBC BlueBay資產管理公司新興市場策略師史塔克（Graham Stock）說：「魔鬼藏在細節裡，首先要看支持是否落實，其次要看附帶條件。」

貝森特透露，他與川普將於周二在紐約會晤米雷伊，並稱「阿根廷將再次偉大」。米雷伊則在社群媒體感謝美方「無條件支持」，強調自由理念的國家應攜手合作。

