委內瑞拉總統要求與川普對話 白宮回絕

中央社／ 卡拉卡斯22日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。(路透檔案照)

華府揮兵加勒比海緝毒，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）寫信要求與美國總統川普對話，以緩和兩國緊張局勢，但白宮今天予以回絕。

川普最近派遣軍艦和戰機赴加勒比海，擊毀至少3艘疑似委內瑞拉的運毒快艇，造成10多人喪命，美方稱這是緝毒行動，但委內瑞拉擔憂這可能是美國入侵前兆。

委內瑞拉政府昨天公開馬杜洛致川普的一封信。信中馬杜洛駁斥美國指控他經營販毒集團的說法，表示這種說法「完全不實」，他並敦促川普「維持和平」。

對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天回應表示，馬杜洛信函中「充斥謊言」，並強調川普政府對委內瑞拉「立場未變」，視馬杜洛政權為「非法政權」。

法新社報導，馬杜洛今晚在例行電視節目中表示：「這只是第一封信，我當然還會繼續寫。」他強調，目標是「捍衛委內瑞拉的真相」。

馬杜洛去年自稱勝選連任，引發各地激烈抗議，在當局強力鎮壓下，造成至少20多人死亡、數百人被逮捕。

兩位委內瑞拉反對派領袖則公開支持美國軍艦緝毒行動，稱這是恢復委內瑞拉民主的關鍵時刻。

