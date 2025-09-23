日相石破茂赴聯合國大會 擬與川普短暫交談
日本首相石破茂為了出席在美國紐約召開的聯合國大會，今天上午啟程訪美，預計在美東時間23日下午在聯合國大會發表演說。他行前表示，「正在協調」與美國總統川普會面。
共同社報導，石破茂今天從羽田機場搭乘專機出發前，在首相官邸面對媒體訪問時表示，如果能與川普（Donald Trump）交談的話，「希望在我卸任前能跟對方致意，並把相關工作延續給之後的人（下一任日相）」。
根據日本政府消息人士透露，石破茂預計出席當地時間23日晚間由川普夫婦作東的晚宴，計劃屆時與川普短暫交談。
關於在聯合國大會發表演說，他計劃在演講時提到第二次世界大戰過後的日本，為世界的永久和平做出貢獻。
另外，石破茂也在協調此行與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）等人會面。他在美國的行程結束後，計劃於美東時間24日出發返回日本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言