川普宣稱自閉症與泰諾有關！專家說話了 普拿疼也含相同成分

衛報報導，美國總統川普22日警告孕婦應避免服用非處方止痛藥泰諾（Tylenol），宣稱該藥品含活性成分「乙醯胺酚」（acetaminophen） 與幼兒自閉症有關聯。這項說法立即引發醫學界強烈反彈，專家直言「高度令人擔憂」且「不負責任」。

泰諾（Tylenol）與常見的普拿疼（Panadol）都屬於止痛退燒藥，主要成分相同，皆為乙醯胺酚（acetaminophen、paracetamol，後者中譯為撲熱息痛）。其中，「乙醯胺酚」是學名，而「泰諾」與「普拿疼」則是不同藥廠的品牌名稱。台灣一些複方感冒藥或止咳糖漿中，也含有「「乙醯胺酚」。

川普22日在白宮記者會表示：「服用泰諾不好。我認為你們不應該服用，而且在整個懷孕期間都不應該服用。」他強調，孕婦若無法「硬撐」不用止痛藥，就應限制乙醯胺酚用量。

對此，美國母胎醫學會（SMFM）與美國婦產科醫師學會（ACOG）均重申，孕期使用乙醯胺酚是安全的。ACOG會長弗萊施曼（Steven Fleischman）嚴正指出，這種說法不僅會讓臨床醫師憂心，更會向孕婦傳遞錯誤訊息，甚至可能讓真正需要藥物的患者因此卻步。

不僅美國國內專家，國際監管機構也出面闢謠。英國藥品與健康產品管理局（MHRA）與澳洲藥品管理局（TGA）相繼表明，目前沒有證據顯示孕期使用撲熱息痛與自閉症有關，並持續建議孕婦在需要時服用。SMFM也強調，雖然部分研究暗示相關性，但迄今沒有建立因果關係。

泰諾製造商Kenvue則在Instagram聲明，表示理解民眾對於相互矛盾訊息的疑慮，但重申「獨立可信的科學數據持續顯示，乙醯胺酚與自閉症並無證實的關聯」。多位醫師也透過社群媒體呼籲孕婦放心使用。

杜倫大學副教授博塔（Monique Botha）指出，2024年瑞典針對240萬名新生兒的大型研究，透過兄弟姊妹數據比對，已明確否定孕期使用撲熱息痛與自閉症、注意力不足過動症（ADHA）或智力障礙之間的關聯。她強調，自己「極度有信心」不存在任何因果關係。

另一方面，美國食品藥物管理局（FDA）局長馬卡里（Marty Makary）宣布，FDA正在批准左旋亞葉酸（leucovorin）在醫師處方下可用於自閉症兒童治療。但美國精神醫學學會（APA）提醒，該藥物從未被建議作為標準治療，仍需更多研究才能確認效果。

APA並強調，自閉症是一種複雜疾病，不能因少數研究就推定因果關係。大量證據顯示，孕期依指示使用乙醯胺酚是安全的，治療決策應由病人與醫師共同討論決定。