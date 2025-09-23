柯克遇害 川普將反法西斯運動列為國內恐怖組織

美國白宮表示，在保守派政論網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，總統川普今天簽署命令，將稱為「反法西斯運動」（Antifa）的左翼團體列為國內恐怖組織。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）的命令指出，由於出現「旨在打壓合法政治活動與阻撓法治的政治暴力模式，我在此將反法西斯運動列為『國內恐怖組織』」。

以下是關於反法西斯運動的背景資訊，並解釋川普政府為何難以落實其威脅的打壓行動：

● 川普為什麼現在要這麼做？

保守派網紅柯克本月稍早遇害後，川普便誓言將對他指控煽動暴力的左翼團體採取行動。

目前沒有公開證據顯示反法西斯運動與柯克遇害有關。官員表示，目前還無法得知槍殺柯克的動機，而涉案槍手羅賓森（Tyler Robinson）也拒絕與調查人員合作。

不過，川普仍稱反法西斯運動為「病態、危險、激進的左翼災難」，並矢言將追查資金來源。

● 反法西斯運動究竟是什麼組織？

反法西斯運動並非傳統意義上的有組織政治團體。根據美國國會研究處（Congressional ResearchService）2020年發表的報告，反法西斯運動是去中心化的運動，沒有明確的組織架構、指揮體系或領導人。

一些研究政治極端主義的專家以及前聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）主張，最好將反法西斯運動視為一種反法西斯、反白人至上主義的意識形態，而非一個具有凝聚力的實體。因此，根據美國憲法第一修正案，享有言論自由的保障。

● 反法西斯運動的起源是什麼？

反法西斯運動源自20世紀初期歐洲的反法西斯運動。在2016年川普當選美國總統後，反法西斯運動在美國境內獲得更多關注。

● 反法西斯運動是如何組織的？

反法西斯運動是由鬆散的地方團體組成，這些團體彼此獨立，但可能透過當面交流或加密通訊軟體分享計畫、策略與資源。

根據路透社報導與戰略暨國際研究中心（Center forStrategic and International Studies, CSIS）2020年發布的報告，這個組織的運動人士會組成「同好團體」，這是由3到8人組成的非正式單位，成員在抗議活動中彼此信任並互相保護。

● 反法西斯運動如何運作？

反法西斯運動的擁護者相信「直接行動」，其形式可以是街頭抗議，或逾越界線演變為更暴力的行為，像是焚燒警車或打碎窗戶。根據CSIS報告，參與者經常身穿黑衣並遮住臉部。

在網路上，他們可能會追蹤右翼團體，或起底他們認為是右翼極端分子的人。

● 反法西斯運動是否曾涉及暴力事件？

根據美國執法機關的說法，美國從未出現與反法西斯運動有關的恐怖攻擊事件。川普曾在2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發的抗議潮期間，首次主張將反法西斯運動列為恐怖組織。

2020年8月，俄勒岡州波特蘭發生了與反法西斯運動有關、最惡名昭彰的事件，當時自稱為反法西斯運動支持者的雷諾爾（Michael Reinoehl）開槍擊斃極右翼團體「愛國祈禱者」（Patriot Prayer）成員丹尼爾遜（Aaron “Jay” Danielson）。雷諾爾後來在警方試圖逮捕他時，遭聯邦與地方執法人員擊斃。

近期，聖地牙哥的陪審團裁定兩名男子串謀暴動罪名成立，這起案件源自2021年的街頭抗議。檢察官稱這兩名男子為反法西斯運動成員。