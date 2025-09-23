法院准許沃旭 重啟美國離岸風電場建造工程

丹麥能源公司沃旭（Orsted）已獲法院准許重啟在美國的大型離岸風電場建造工程。華盛頓的聯邦地方法院法官蘭伯斯批准了沃旭提出的請求，阻止川普政府的停工命令，該命令要沃旭價值15億美元、位於羅德島外海的「革命風電場」（Revolution Wind）停止施工。

沃旭表示，這個裁定將允許公司在訴訟程序進行期間恢復工程，「革命風電場將在安全作為首要考量的前提下，儘快恢復受影響的施工工程」，沃旭同時將「繼續努力促成問題迅速解決」。

如果本月不能讓停工令解除，沃旭高階主管曾警告，公司將面臨高昂成本與嚴重混亂，因為可能需要重新協商供應合約，甚至遭客戶追究違約責任。

風電場建造工程將可復工的利多消息，激勵沃旭在美國上市的股票周一（22日）大漲近9%。

沃旭與貝萊德旗下Skyborn Renewables共同開發的革命風電場，在川普突下停工令之時，建造工程已完成80%，65座風機中已安裝完成45座。

川普對風電一向不友善，上個月美國海洋能源管理局（BOEM）命令沃旭的革命風電場停工，理由是為了保護「國家安全利益」，但卻未具體說明是什麼國安利益。沃旭本月稍早提出訴訟，挑戰停工令，並指責該命令「武斷而反覆無常」。

對於法官的裁決，白宮發言人凱利（Anna Kelly）發出聲明說，川普以恢復美國能源主導地位的政見，得到壓倒性民意支持當選總統，施政包括優先考慮最有效且可靠的能源來源。她強調：「這次裁決不會是最終定論。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）上周曾對金融時報表示，離岸風電場的審核程序推動得太快，多個政府部門正在檢討其中存在的「合理且嚴重的疑慮」。

美國內政部對法院裁定的反應則是，他們調查風電場的內容包括對國家安全以及外大陸棚其他用途的潛在影響。「內政部仍致力於確保先前的勒令停工決策，在法律與事實上都是合理的。」